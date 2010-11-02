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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лип, 2018 15:04
mephala написав:
вопрос к оффпреду.
есть тариф:
Обслуговування картки в рамках розрахункових операцій (щомісячно від суми заборгованості на кінець Розрахункового періоду).
берут 3,5% за него.
если человек не гасит карту в ноль каждый раз а платит только ОМП то этот процент насчитывается на всю задолженность накопленную и за прошлые расчетные периоды или только за текущий?
mephala, добрый день. 3,5% начисляется на всю задолженность, существующую на дату биллинга.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 15:20
Первый раз с момента действия снимал наличные с карты ультра в кассе. Снимал один раз, подписывал документы один раз. По пушам и в вайбере прошло 3 списания и один возврат на сумму списания. Это технически так - всегда при снятии наличных - или мне накручивают, чтобы комиссия была?
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Frei
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ОТП БАНК
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