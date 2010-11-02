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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лип, 2018 15:04
mephala написав:
вопрос к оффпреду.
есть тариф:
Обслуговування картки в рамках розрахункових операцій (щомісячно від суми заборгованості на кінець Розрахункового періоду).
берут 3,5% за него.
если человек не гасит карту в ноль каждый раз а платит только ОМП то этот процент насчитывается на всю задолженность накопленную и за прошлые расчетные периоды или только за текущий?
mephala, добрый день. 3,5% начисляется на всю задолженность, существующую на дату биллинга.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 15:20
Первый раз с момента действия снимал наличные с карты ультра в кассе. Снимал один раз, подписывал документы один раз. По пушам и в вайбере прошло 3 списания и один возврат на сумму списания. Это технически так - всегда при снятии наличных - или мне накручивают, чтобы комиссия была?
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Інкогніто
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Додано: Вів 10 лип, 2018 15:40
Інкогніто написав:
Первый раз с момента действия снимал наличные с карты ультра в кассе. Снимал один раз, подписывал документы один раз. По пушам и в вайбере прошло 3 списания и один возврат на сумму списания. Это технически так - всегда при снятии наличных - или мне накручивают, чтобы комиссия была?
Судя по описанию - накрутили. Кто-то на форуме уже такую ситуацию описывал.
Посмотрите выписку в инетбанке по факту проводки: если увидите комиссию - требуйте возврат и наказание виновных.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 15:51
Да, раньше при пополнении карты в кассе частенько несколько операция было, видно "чисто" не научились работать
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demichh
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Додано: Вів 10 лип, 2018 16:56
кто уже пользуется допками к максимум - дополнительная карта выпускается именная или нет? или это на выбор клиента?
(по возможности ткните в пункт где это описывается)
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mephala
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Додано: Вів 10 лип, 2018 17:06
mephala
По-моему всегда выпускается именная. У меня такая есть, но пока не пользовался...
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Додано: Вів 10 лип, 2018 17:40
допка - именная , или на владельца счета или на доверенное лицо
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Додано: Вів 10 лип, 2018 17:55
mephala написав: cdj2 написав:
Если брать во внимание только счёт, то пополнения распределились 5-го, покупка списалась 9-го.
по логике аллы между покупкой и ее распределением по счету не должно появляться денег на счете (распределяться). иначе алла откидывает эти деньги от суммы покупки и если меньше 1К то присылает отказ в момент распределения по счету покупки.
потому в вашем случае если алла ставит покупку перед пополнением то выходит все сходится.
если же алла ставит покупку после распределения пополнения то должны дать рассрочку.
я же не знаю как они операции выстраивают за день при обработке - сортируют по времени или по типу (расходные, приходные)
По счёту это были разные дни.
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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Додано: Вів 10 лип, 2018 18:15
IMPRINTER написав: Chuprynka написав:
В мене буде погашення ОВДП, хочу вивести на гривневу картку пакету Ультра. Чи буде комісія при зарахуванні/знятті коштів?
У відділенні мене запевнили що жодної комісії не буде..
Дякую
не будет
дякую
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Chuprynka
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Додано: Вів 10 лип, 2018 18:21
cdj2 написав: mephala написав: cdj2 написав:
Если брать во внимание только счёт, то пополнения распределились 5-го, покупка списалась 9-го.
по логике аллы между покупкой и ее распределением по счету не должно появляться денег на счете (распределяться). иначе алла откидывает эти деньги от суммы покупки и если меньше 1К то присылает отказ в момент распределения по счету покупки.
потому в вашем случае если алла ставит покупку перед пополнением то выходит все сходится.
если же алла ставит покупку после распределения пополнения то должны дать рассрочку.
я же не знаю как они операции выстраивают за день при обработке - сортируют по времени или по типу (расходные, приходные)
По счёту это были разные дни.
внимательно перечитайте еще раз что я написал. хоть по счету пополнение и списание покупки были в разные дни но зато сама покупка была в один день с проведением по счету пополнения.
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mephala
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