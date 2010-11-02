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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лип, 2018 18:28
Chuprynka, який прОцент чистими ОВДП принесло...якщо не секрет?
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Додано: Вів 10 лип, 2018 18:58
Розтрочку під 12 місяців +6% вигідно тут юзати?
Коли ці 6% потрібно гасити?
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Квесторе_поверніться
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