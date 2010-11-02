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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5780578157825783

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:28

Chuprynka, який прОцент чистими ОВДП принесло...якщо не секрет?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25015
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:58

Розтрочку під 12 місяців +6% вигідно тут юзати?
Коли ці 6% потрібно гасити?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25015
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1280 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5780578157825783
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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