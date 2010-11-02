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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лип, 2018 18:28
Chuprynka, який прОцент чистими ОВДП принесло...якщо не секрет?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 10 лип, 2018 18:58
Розтрочку під 12 місяців +6% вигідно тут юзати?
Коли ці 6% потрібно гасити?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 10 лип, 2018 19:22
Квесторе_поверніться написав:
Розтрочку під 12 місяців +6% вигідно тут юзати?
Коли ці 6% потрібно гасити?
Не вигідно. Вже прораховували при запровадженні.
Депо має бути понад 16% для вигоди.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Вів 10 лип, 2018 19:29
BBC написав: Квесторе_поверніться написав:
Розтрочку під 12 місяців +6% вигідно тут юзати?
Коли ці 6% потрібно гасити?
Не вигідно. Вже прораховували при запровадженні.
Депо має бути понад 16% для вигоди.
Ну т.е. там Постернак просчитал, шо оте 6% как раз съедят весь цимес. Выгода ( по сравнению с 3х мес) может быть разве шо в том, шо тут будет 12 платежей вместо 3х, т.е. более мелкие части, а цимес тот же, но тоже сладкий хвооостик будет растяяяянут на 12 мес
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 10 лип, 2018 19:33
Якщо в імярека проста мобілка (без ОС) як йому замовити розтстрочку на 3 місяці коли СМС приходить на 12 місяців?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 10 лип, 2018 19:34
Квесторе_поверніться написав:
Якщо в імярека проста мобілка (без ОС) як йому замовити розтстрочку на 3 місяці коли СМС приходить на 12 місяців?
Перегнать ссылку/смску на смарт или комп с инетом
Востаннє редагувалось clientage
в Вів 10 лип, 2018 19:36, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 10 лип, 2018 19:35
Квесторе_поверніться написав:
Якщо в імярека проста мобілка (без ОС) як йому замовити розтстрочку на 3 місяці коли СМС приходить на 12 місяців?
Погодитись на 12 місяців тоді чи у розстрочку купити смартфон
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Вів 10 лип, 2018 19:38
clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
Якщо в імярека проста мобілка (без ОС) як йому замовити розтстрочку на 3 місяці коли СМС приходить на 12 місяців?
Перегнать ссылку/смску на смарт или комп с инетом
Це хороша ідея. Дякую.
Якщо добро на розтрочку прийде в Альфу не з фінансового номера все буде ок?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 10 лип, 2018 19:42
Квесторе_поверніться написав: clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
Якщо в імярека проста мобілка (без ОС) як йому замовити розтстрочку на 3 місяці коли СМС приходить на 12 місяців?
Перегнать ссылку/смску на смарт или комп с инетом
Це хороша ідея. Дякую.
Якщо добро на розтрочку прийде в Альфу не з фінансового номера все буде ок?
Нее, ток с финансового нуна отправлять
Вы када наконец определитесь со сроком рассрочки в инете, то Альфа предложит отправить код подтверждения... но у же с финномера. Отправьте СМСку с того неинет-финансового телепона с номерком и ждииите
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 10 лип, 2018 19:44
Квесторе_поверніться написав:[
Це хороша ідея. Дякую.
Якщо добро на розтрочку прийде в Альфу не з фінансового номера все буде ок?
Должна прийти с того же номера на который пришло предложение.
Номер можно настроить в альфа чек.
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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Вів 10 лип, 2018 20:21
Ой+
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