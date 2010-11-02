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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5781578257835784>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:28

Chuprynka, який прОцент чистими ОВДП принесло...якщо не секрет?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:58

Розтрочку під 12 місяців +6% вигідно тут юзати?
Коли ці 6% потрібно гасити?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:22

  Квесторе_поверніться написав:Розтрочку під 12 місяців +6% вигідно тут юзати?
Коли ці 6% потрібно гасити?

Не вигідно. Вже прораховували при запровадженні.
Депо має бути понад 16% для вигоди.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:29

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:Розтрочку під 12 місяців +6% вигідно тут юзати?
Коли ці 6% потрібно гасити?

Не вигідно. Вже прораховували при запровадженні.
Депо має бути понад 16% для вигоди.

Ну т.е. там Постернак просчитал, шо оте 6% как раз съедят весь цимес. Выгода ( по сравнению с 3х мес) может быть разве шо в том, шо тут будет 12 платежей вместо 3х, т.е. более мелкие части, а цимес тот же, но тоже сладкий хвооостик будет растяяяянут на 12 мес :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:33

Якщо в імярека проста мобілка (без ОС) як йому замовити розтстрочку на 3 місяці коли СМС приходить на 12 місяців?
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:34

  Квесторе_поверніться написав:Якщо в імярека проста мобілка (без ОС) як йому замовити розтстрочку на 3 місяці коли СМС приходить на 12 місяців?

Перегнать ссылку/смску на смарт или комп с инетом :)
Востаннє редагувалось clientage в Вів 10 лип, 2018 19:36, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:35

  Квесторе_поверніться написав:Якщо в імярека проста мобілка (без ОС) як йому замовити розтстрочку на 3 місяці коли СМС приходить на 12 місяців?

Погодитись на 12 місяців тоді чи у розстрочку купити смартфон ;)
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:38

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Якщо в імярека проста мобілка (без ОС) як йому замовити розтстрочку на 3 місяці коли СМС приходить на 12 місяців?

Перегнать ссылку/смску на смарт или комп с инетом :)

Це хороша ідея. Дякую.
Якщо добро на розтрочку прийде в Альфу не з фінансового номера все буде ок?
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:42

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Якщо в імярека проста мобілка (без ОС) як йому замовити розтстрочку на 3 місяці коли СМС приходить на 12 місяців?

Перегнать ссылку/смску на смарт или комп с инетом :)

Це хороша ідея. Дякую.
Якщо добро на розтрочку прийде в Альфу не з фінансового номера все буде ок?

Нее, ток с финансового нуна отправлять
Вы када наконец определитесь со сроком рассрочки в инете, то Альфа предложит отправить код подтверждения... но у же с финномера. Отправьте СМСку с того неинет-финансового телепона с номерком и ждииите :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:44

Re: Альфа-Банк

Квесторе_поверніться написав:[
Це хороша ідея. Дякую.
Якщо добро на розтрочку прийде в Альфу не з фінансового номера все буде ок?


Должна прийти с того же номера на который пришло предложение.
Номер можно настроить в альфа чек.
Aps
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