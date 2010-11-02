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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5781578257835784

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 20:06

Re: Альфа-Банк

mephala написав:
  cdj2 написав:
mephala написав:[quote="4403997:cdj2"]Если брать во внимание только счёт, то пополнения распределились 5-го, покупка списалась 9-го.

по логике аллы между покупкой и ее распределением по счету не должно появляться денег на счете (распределяться). иначе алла откидывает эти деньги от суммы покупки и если меньше 1К то присылает отказ в момент распределения по счету покупки.
потому в вашем случае если алла ставит покупку перед пополнением то выходит все сходится.
если же алла ставит покупку после распределения пополнения то должны дать рассрочку.
я же не знаю как они операции выстраивают за день при обработке - сортируют по времени или по типу (расходные, приходные)
По счёту это были разные дни.

внимательно перечитайте еще раз что я написал. хоть по счету пополнение и списание покупки были в разные дни но зато сама покупка была в один день с проведением по счету пополнения.[/quote]Читал. Альфа считает всё исключительно по счёту и игнорирует даты авторизаций. Там возможно другая фигня. Жду оф. ответа для подтверждения.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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