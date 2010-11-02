mephala написав:По счёту это были разные дни.cdj2 написав:mephala написав:[quote="4403997:cdj2"]Если брать во внимание только счёт, то пополнения распределились 5-го, покупка списалась 9-го.
по логике аллы между покупкой и ее распределением по счету не должно появляться денег на счете (распределяться). иначе алла откидывает эти деньги от суммы покупки и если меньше 1К то присылает отказ в момент распределения по счету покупки.
потому в вашем случае если алла ставит покупку перед пополнением то выходит все сходится.
если же алла ставит покупку после распределения пополнения то должны дать рассрочку.
я же не знаю как они операции выстраивают за день при обработке - сортируют по времени или по типу (расходные, приходные)
внимательно перечитайте еще раз что я написал. хоть по счету пополнение и списание покупки были в разные дни но зато сама покупка была в один день с проведением по счету пополнения.[/quote]Читал. Альфа считает всё исключительно по счёту и игнорирует даты авторизаций. Там возможно другая фигня. Жду оф. ответа для подтверждения.