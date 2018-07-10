mephala написав:[quote="4403997:cdj2"]Если брать во внимание только счёт, то пополнения распределились 5-го, покупка списалась 9-го.
по логике аллы между покупкой и ее распределением по счету не должно появляться денег на счете (распределяться). иначе алла откидывает эти деньги от суммы покупки и если меньше 1К то присылает отказ в момент распределения по счету покупки. потому в вашем случае если алла ставит покупку перед пополнением то выходит все сходится. если же алла ставит покупку после распределения пополнения то должны дать рассрочку. я же не знаю как они операции выстраивают за день при обработке - сортируют по времени или по типу (расходные, приходные)
По счёту это были разные дни.
внимательно перечитайте еще раз что я написал. хоть по счету пополнение и списание покупки были в разные дни но зато сама покупка была в один день с проведением по счету пополнения.[/quote]Читал. Альфа считает всё исключительно по счёту и игнорирует даты авторизаций. Там возможно другая фигня. Жду оф. ответа для подтверждения.
Снимал деньги в банкомате в два приема возле банка , сразу пошел пополнять карту Карбон в кассу банка и возле кассы смотрю нет в руках второго снятия ( чуть больше 1000 гр). Быстро возвращаюсь к банкомату - не успел денег там не было. Людей ни в кассе ни на улице не было . Альфа проводила расследование и мне сказали , что деньги банкомат выдал. Может кто подскажет как мне быть ?
Kvartal-34 написав:Снимал деньги в банкомате в два приема возле банка , сразу пошел пополнять карту Карбон в кассу банка и возле кассы смотрю нет в руках второго снятия ( чуть больше 1000 гр). Быстро возвращаюсь к банкомату - не успел денег там не было. Людей ни в кассе ни на улице не было . Альфа проводила расследование и мне сказали , что деньги банкомат выдал. Может кто подскажет как мне быть ?
а что на записано на камере, что в банкомате установлена ?
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