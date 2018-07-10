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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5781578257835784

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 20:06

Re: Альфа-Банк

mephala написав:
  cdj2 написав:
mephala написав:[quote="4403997:cdj2"]Если брать во внимание только счёт, то пополнения распределились 5-го, покупка списалась 9-го.

по логике аллы между покупкой и ее распределением по счету не должно появляться денег на счете (распределяться). иначе алла откидывает эти деньги от суммы покупки и если меньше 1К то присылает отказ в момент распределения по счету покупки.
потому в вашем случае если алла ставит покупку перед пополнением то выходит все сходится.
если же алла ставит покупку после распределения пополнения то должны дать рассрочку.
я же не знаю как они операции выстраивают за день при обработке - сортируют по времени или по типу (расходные, приходные)
По счёту это были разные дни.

внимательно перечитайте еще раз что я написал. хоть по счету пополнение и списание покупки были в разные дни но зато сама покупка была в один день с проведением по счету пополнения.[/quote]Читал. Альфа считает всё исключительно по счёту и игнорирует даты авторизаций. Там возможно другая фигня. Жду оф. ответа для подтверждения.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 23:35

Снимал деньги в банкомате в два приема возле банка , сразу пошел пополнять карту Карбон в кассу банка и возле кассы смотрю нет в руках второго снятия ( чуть больше 1000 гр). Быстро возвращаюсь к банкомату - не успел денег там не было. Людей ни в кассе ни на улице не было . Альфа проводила расследование и мне сказали , что деньги банкомат выдал. Может кто подскажет как мне быть ?
Kvartal-34
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 00:00

  Kvartal-34 написав:Снимал деньги в банкомате в два приема возле банка , сразу пошел пополнять карту Карбон в кассу банка и возле кассы смотрю нет в руках второго снятия ( чуть больше 1000 гр). Быстро возвращаюсь к банкомату - не успел денег там не было. Людей ни в кассе ни на улице не было . Альфа проводила расследование и мне сказали , что деньги банкомат выдал. Может кто подскажет как мне быть ?


а что на записано на камере, что в банкомате установлена ?
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал "Форбс" и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда пиZдуйте на работу!
проффесор
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 00:06

Re: Альфа-Банк

А эко-бонусы в этом месяце уже начисляли ?
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал "Форбс" и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда пиZдуйте на работу!
проффесор
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 00:55

проффесор Альфа не хочет камеру смотреть ! пол месяца время тянула и приняла решение по инкассации банкомата от 28 июня. Ни в отделении банка ни на горячей линии про камеру даже не знают и как её смотреть ( нет у них такого опыта) . Час назад горячая линия Укрсоца посоветовала написать заявление на просмотр видео или фото фиксации банкомата
Kvartal-34
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 01:09

  Квесторе_поверніться написав:Розтрочку під 12 місяців +6% вигідно тут юзати?
Коли ці 6% потрібно гасити?

Если как настоящий товарный кредит то норм штука. Даже те что на 6-12 мес.
Если же думаете взять рассрочку а свои деньги на депошку то не выгодно.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 01:17

  Квесторе_поверніться написав:Якщо в імярека проста мобілка (без ОС) як йому замовити розтстрочку на 3 місяці коли СМС приходить на 12 місяців?

мой телефон тоже без ОС. но браузер на нем есть и джаву понимает.
ссылка норм запускается и норм срок меняется. главно настройки инета от оператора подтащить в телефон
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 01:21

  cdj2 написав: Альфа считает всё исключительно по счёту и игнорирует даты авторизаций. Там возможно другая фигня. Жду оф. ответа для подтверждения.

ну последнее что рассказывал офпред было как раз с учетом авторизации.
хотя схему вычисления дать или не дать, и если дать то сколько уже меняли не раз.
так что подождем как пояснят в этот раз.
mephala
 
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