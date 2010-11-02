cdj2 написав:

mephala написав: [quote="4403997:cdj2"]Если брать во внимание только счёт, то пополнения распределились 5-го, покупка списалась 9-го.

по логике аллы между покупкой и ее распределением по счету не должно появляться денег на счете (распределяться). иначе алла откидывает эти деньги от суммы покупки и если меньше 1К то присылает отказ в момент распределения по счету покупки.потому в вашем случае если алла ставит покупку перед пополнением то выходит все сходится.если же алла ставит покупку после распределения пополнения то должны дать рассрочку.я же не знаю как они операции выстраивают за день при обработке - сортируют по времени или по типу (расходные, приходные)