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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5782578357845785

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 09:26

  проффесор написав:А эко-бонусы в этом месяце уже начисляли ?


Сьогодні нарахували
Viz
 
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З нами з: 29.08.08
Подякував: 7 раз.
Подякували: 68 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 09:37

  ramaz написав:Пролистайте чуть вниз - там ссылка на полные условия (вроде все расписано).


да точно ) всё есть )
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Повідомлень: 34541
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5488 раз.
 
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  #<1 ... 5782578357845785
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