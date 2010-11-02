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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 лип, 2018 09:26
проффесор написав:
А эко-бонусы в этом месяце уже начисляли ?
Сьогодні нарахували
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Додано: Сер 11 лип, 2018 09:37
ramaz написав:
Пролистайте чуть вниз - там ссылка на полные условия (вроде все расписано).
да точно ) всё есть )
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