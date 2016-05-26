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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5788578957905791>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 12:59

  Новичек написав:Уважаемый офпредставитель!
В середине апреля досрочно закрыл кредит в вашем банке. Прошел апрель, май, июнь, сегодня 12 июля - в УБКИ мой кредит все еще висит открытым и портит мне всю "малину" :) Как добиться что бы банк все-таки послал данные о его закрытии? Две недели назад звонил на горячую линию, оставлял заявку - результата нет. Если я вам буду ремонт делать в квартире, например, или зубки лечить такими темпами - Вы будете довольны? :D

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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 13:08

  Faceless написав:
  Новичек написав:Уважаемый офпредставитель!
В середине апреля досрочно закрыл кредит в вашем банке. Прошел апрель, май, июнь, сегодня 12 июля - в УБКИ мой кредит все еще висит открытым и портит мне всю "малину" :) Как добиться что бы банк все-таки послал данные о его закрытии? Две недели назад звонил на горячую линию, оставлял заявку - результата нет. Если я вам буду ремонт делать в квартире, например, или зубки лечить такими темпами - Вы будете довольны? :D

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В принципе, у меня после звонка на горячку в течение 2х недель поправили УБКИ, как и обещали
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 13:16

  makor06 написав:а напомните пожалуста регламент зачисления если погашать кредитку с другой карты?)) в смс было 13.07.

Обычно через один рабочий день, если через р2р в МАБе
А 13/07 -- плохой день, т.к. рельно крайним может быть любой день с 15 по 17е :)
Давайте РД, посчитаем -- РД+25-30 :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 13:16

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:В принципе, у меня после звонка на горячку в течение 2х недель поправили УБКИ, как и обещали
Ну, у меня вчера было две недели заявке - результат пока нулевой, поэтому написал сюда.
А в УБКИ писать - ну это ж уже последнее дело, оспаривать кредитную историю через кредитное бюро, когда я не разорвал же отношения с банком совсем - и дальше его клиент с кредиткой и дебеткой.
Новичек
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 13:20

Какая комиссия за пополнение карты Альфа-банка картой зарубежного банка (пейонир)?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 13:41

  makor06 написав:а напомните пожалуста регламент зачисления если погашать кредитку с другой карты?)) в смс было 13.07.

если регламент не изменился то вот:
якщо виконується поповнення карти через кнопку "поповнити", "іншою картою"(українського Банку), то при сумі операції до до 24 999 грн. зарахування на рахунок (доступні для використання) в режимі онлайн, а розподіл коштів Т+2 дні (Т-дата виконання операції), гроші з'являться до 17:00. При сумі 25 000 грн. і більше, а також з карт іноземних банків (доступно тільки для кредитних карт) зарахування на рахунок (доступні для використання) і розподіл коштів : операція до 23: 00 – Т+1 день; операція після 23:00 – Т+2 дні.
Якщо виконується поповнення карти через кнопку "поповнити" картою з випадаючого списку (карта відправника і одержувача в національній валюті), то зарахування на рахунок (доступні для використання) в режимі онлайн, а розподіл коштів по рахунку наступний: операція виконана до 20: 00 - на наступний робочий день; операція виконана після 20:00 - через один робочий день.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 14:12

  mustbe написав:Лучше иметь 5% с дебетки, чем нищебродские слёзы со всяких монь, алл, идей и тазиков


а как 5% получается? или это не у Альфы?
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 14:22

mephala до 22 и до 50 т.
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Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:44

Re: Альфа-Банк

Ребята подскажите, приобрёл билеты на автобус картой Максимум оплатил 3000грн. за что полагается 10% КБ. Но тут же пришла смс о рассрочке беспроцентной на 3 месяца, вот думаю если взять рассрочку на 3 мес. на кешбэк это не повлияет, они выплатят. Спасибо.
dilet
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:54

  Faceless написав:
  Новичек написав:Уважаемый офпредставитель!
В середине апреля досрочно закрыл кредит в вашем банке. Прошел апрель, май, июнь, сегодня 12 июля - в УБКИ мой кредит все еще висит открытым и портит мне всю "малину" :) Как добиться что бы банк все-таки послал данные о его закрытии? Две недели назад звонил на горячую линию, оставлял заявку - результата нет. Если я вам буду ремонт делать в квартире, например, или зубки лечить такими темпами - Вы будете довольны? :D

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убки скажет - берите платную справку в банке о закрытии кредита, присылайте нам и внесем информацию - хлопотно и накладно
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