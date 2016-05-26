Новичек написав:Уважаемый офпредставитель! В середине апреля досрочно закрыл кредит в вашем банке. Прошел апрель, май, июнь, сегодня 12 июля - в УБКИ мой кредит все еще висит открытым и портит мне всю "малину" Как добиться что бы банк все-таки послал данные о его закрытии? Две недели назад звонил на горячую линию, оставлял заявку - результата нет. Если я вам буду ремонт делать в квартире, например, или зубки лечить такими темпами - Вы будете довольны?
Новичек написав:Уважаемый офпредставитель! В середине апреля досрочно закрыл кредит в вашем банке. Прошел апрель, май, июнь, сегодня 12 июля - в УБКИ мой кредит все еще висит открытым и портит мне всю "малину" Как добиться что бы банк все-таки послал данные о его закрытии? Две недели назад звонил на горячую линию, оставлял заявку - результата нет. Если я вам буду ремонт делать в квартире, например, или зубки лечить такими темпами - Вы будете довольны?
Напишите в обратную связь УБКИ еще
В принципе, у меня после звонка на горячку в течение 2х недель поправили УБКИ, как и обещали
clientage написав:В принципе, у меня после звонка на горячку в течение 2х недель поправили УБКИ, как и обещали
Ну, у меня вчера было две недели заявке - результат пока нулевой, поэтому написал сюда. А в УБКИ писать - ну это ж уже последнее дело, оспаривать кредитную историю через кредитное бюро, когда я не разорвал же отношения с банком совсем - и дальше его клиент с кредиткой и дебеткой.
makor06 написав:а напомните пожалуста регламент зачисления если погашать кредитку с другой карты?)) в смс было 13.07.
если регламент не изменился то вот: якщо виконується поповнення карти через кнопку "поповнити", "іншою картою"(українського Банку), то при сумі операції до до 24 999 грн. зарахування на рахунок (доступні для використання) в режимі онлайн, а розподіл коштів Т+2 дні (Т-дата виконання операції), гроші з'являться до 17:00. При сумі 25 000 грн. і більше, а також з карт іноземних банків (доступно тільки для кредитних карт) зарахування на рахунок (доступні для використання) і розподіл коштів : операція до 23: 00 – Т+1 день; операція після 23:00 – Т+2 дні. Якщо виконується поповнення карти через кнопку "поповнити" картою з випадаючого списку (карта відправника і одержувача в національній валюті), то зарахування на рахунок (доступні для використання) в режимі онлайн, а розподіл коштів по рахунку наступний: операція виконана до 20: 00 - на наступний робочий день; операція виконана після 20:00 - через один робочий день.
Ребята подскажите, приобрёл билеты на автобус картой Максимум оплатил 3000грн. за что полагается 10% КБ. Но тут же пришла смс о рассрочке беспроцентной на 3 месяца, вот думаю если взять рассрочку на 3 мес. на кешбэк это не повлияет, они выплатят. Спасибо.
Новичек написав:Уважаемый офпредставитель! В середине апреля досрочно закрыл кредит в вашем банке. Прошел апрель, май, июнь, сегодня 12 июля - в УБКИ мой кредит все еще висит открытым и портит мне всю "малину" Как добиться что бы банк все-таки послал данные о его закрытии? Две недели назад звонил на горячую линию, оставлял заявку - результата нет. Если я вам буду ремонт делать в квартире, например, или зубки лечить такими темпами - Вы будете довольны?
Напишите в обратную связь УБКИ еще
убки скажет - берите платную справку в банке о закрытии кредита, присылайте нам и внесем информацию - хлопотно и накладно