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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5788578957905791

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:10

Re: Альфа-Банк

Будет и кэшбек и рассрочка. Друг на друга не влияют.
dilet написав:Ребята подскажите, приобрёл билеты на автобус картой Максимум оплатил 3000грн. за что полагается 10% КБ. Но тут же пришла смс о рассрочке беспроцентной на 3 месяца, вот думаю если взять рассрочку на 3 мес. на кешбэк это не повлияет, они выплатят. Спасибо.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:31

  Arien написав:
  mustbe написав:Лучше иметь 5% с дебетки, чем нищебродские слёзы со всяких монь, алл, идей и тазиков


а как 5% получается? или это не у Альфы?

речь о симиной платине
Flamingo
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  #<1 ... 5788578957905791
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