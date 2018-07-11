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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 лип, 2018 16:10
Будет и кэшбек и рассрочка. Друг на друга не влияют.
dilet написав:Ребята подскажите, приобрёл билеты на автобус картой Максимум оплатил 3000грн. за что полагается 10% КБ. Но тут же пришла смс о рассрочке беспроцентной на 3 месяца, вот думаю если взять рассрочку на 3 мес. на кешбэк это не повлияет, они выплатят. Спасибо.
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Додано: Чет 12 лип, 2018 16:31
Arien написав: mustbe написав:
Лучше иметь 5% с дебетки, чем нищебродские слёзы со всяких монь, алл, идей и тазиков
а как 5% получается? или это не у Альфы?
речь о симиной платине
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