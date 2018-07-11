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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5789579057915792>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:10

Re: Альфа-Банк

Будет и кэшбек и рассрочка. Друг на друга не влияют.
dilet написав:Ребята подскажите, приобрёл билеты на автобус картой Максимум оплатил 3000грн. за что полагается 10% КБ. Но тут же пришла смс о рассрочке беспроцентной на 3 месяца, вот думаю если взять рассрочку на 3 мес. на кешбэк это не повлияет, они выплатят. Спасибо.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:31

  Arien написав:
  mustbe написав:Лучше иметь 5% с дебетки, чем нищебродские слёзы со всяких монь, алл, идей и тазиков


а как 5% получается? или это не у Альфы?

речь о симиной платине
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:58

Re: Альфа-Банк

На горячке обрадовали что если карта новая и не активированная (не перевыпуск) то с карты ничего списываться не будет. По факту напишу правда это или меня дезинформировали
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 17:14

Мерзкий банк! Не связывайтесь!

И ни в коем случае НЕ БЕРИТЕ КРЕДИТОК которые они пытаются впихнуть всем подряд!
Я являюсь клиентом банка с 2009 года и всё было хорошо пока мне не впарили кредитку. Все условия этого говнобанка по кредитным продуктам основаны на использовании любой возможности обобрать клиента: Погашение кредитки через кассу - платно, через их же банкоматы - платно, наличие хотя бы копейки кредитной задолженности на расчётную дату - комиссия 60 грн, рассрочка на 3 или 6 месяцев - дремучий лес с кучей идиотских условий ради одной цели - выставить клиента на бабки! Ну а сегодня был верх абсурда - гасил кредитку с текущего с внесением через кассу через платежи в интернет банкинге (это единственный способ гасить их ср*ную кредитку бесплатно) и случайно мне в шаблоне подтянулся не текущий счет а эта самая кредитка! И я, таким макаром погасил свою кредитку своей же кредиткой(!!!) За что любимая Алла с легким сердцем списала с меня 120 гривен комиссии! Попросил сотрудников отделения отменить операцию как ошибочную - куда там - пишите письма! Если Алла уже хапнула себе бабло - хер отдаст!
УЖАСНЫЙ ЖИДОВСКИЙ БАНК - НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ!! :evil: :evil: :evil:
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 17:23

  asti написав:Ну а сегодня был верх абсурда - гасил кредитку с текущего с внесением через кассу через платежи в интернет банкинге (это единственный способ гасить их ср*ную кредитку бесплатно)

Почему я знаю ещё несколько бесплатных способов, а вы нет? И у меня нет текущего счёта. Если ваша финансовая грамотность близка к нулю и вы за 5,5 лет пребывания на форуме так ничему и не научились, то не стоит о других думать также :?

  asti написав:УЖАСНЫЙ ... БАНК

Несмотря ни на что - один из лучших банков на самом деле. Но боюсь, что это выше вашего понимания...

  asti написав:рассрочка на 3 или 6 месяцев - дремучий лес с кучей идиотских условий

Ну так развлеките нас - расскажите поподробнее ;) По кредитке Альфы комиссий не платил ни разу. А рассрочка - лучшая в своём роде :roll:
Востаннє редагувалось Vorlon в Чет 12 лип, 2018 17:31, всього редагувалось 2 разів.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 17:25

я сунул палец в розетку- неприятно
геть лектричество! :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 17:30

  mephala написав:Раз никто не может подсказать то нужен ответ офпреда:
1. Какие есть сейчас акции по кэшбэку (кроме стандартной Кафе, АЗС, суперы и летней) по карте Максимум?
2. Если карта Максимум выпущена с отключенным смс информированием оно дальше не включится само?
3. При звонке на гарячку я попросил отключить страховку финансовых рисков. Менеджер спросил беру ли я на себя все финансовые риски на что я ответил что да беру на себя все финансовые риски. После чего менеджер сказал что страховка отключена. Так вот хотелось бы уточнить - алла теперь отморозится даже от тех рисков которые предусмотерны стандартными договорами с МПС?

mephala, добрый вечер.
1. Карта Максимум также принимает участие в Акции "Альфа-Вдача".
2. Не должно подключиться.
3. Вопросы по выплате возмещений рассматриваются в индивидуальном порядке и согласовываются со страховой компанией.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 17:47

  Boundless написав:Уважаемый офпредставитель! Прокомментируйте, пожалуйста. Я получил кред карту Максимум, но я ее не активировал, так как отпала необходимость ее использования. Появятся ли у меня какие либо долги перед банком и что нужно сделать что бы полюбовно разойтись?

Boundless, добрый вечер. Выполнялась доработка и сейчас, если карта не активирована, то плата за Альфа-Чек не должна списываться.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 17:53

  makor06 написав:а напомните пожалуста регламент зачисления если погашать кредитку с другой карты?)) в смс было 13.07.

makor06, добрый вечер.
- по картам Visa средства доступны в течение 30 минут;
- по картам MasterCard – до 5 дней.
Распределение средств по КК АБ будет произведено на второй рабочий день после совершения платежа.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 17:56

  Новичек написав:Уважаемый офпредставитель!
В середине апреля досрочно закрыл кредит в вашем банке. Прошел апрель, май, июнь, сегодня 12 июля - в УБКИ мой кредит все еще висит открытым и портит мне всю "малину" :) Как добиться что бы банк все-таки послал данные о его закрытии? Две недели назад звонил на горячую линию, оставлял заявку - результата нет. Если я вам буду ремонт делать в квартире, например, или зубки лечить такими темпами - Вы будете довольны? :D

Новичек, добрый вечер. Укажите, пожалуйста, данные в ЛС.
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