Будет и кэшбек и рассрочка. Друг на друга не влияют.
dilet написав:Ребята подскажите, приобрёл билеты на автобус картой Максимум оплатил 3000грн. за что полагается 10% КБ. Но тут же пришла смс о рассрочке беспроцентной на 3 месяца, вот думаю если взять рассрочку на 3 мес. на кешбэк это не повлияет, они выплатят. Спасибо.
И ни в коем случае НЕ БЕРИТЕ КРЕДИТОК которые они пытаются впихнуть всем подряд! Я являюсь клиентом банка с 2009 года и всё было хорошо пока мне не впарили кредитку. Все условия этого говнобанка по кредитным продуктам основаны на использовании любой возможности обобрать клиента: Погашение кредитки через кассу - платно, через их же банкоматы - платно, наличие хотя бы копейки кредитной задолженности на расчётную дату - комиссия 60 грн, рассрочка на 3 или 6 месяцев - дремучий лес с кучей идиотских условий ради одной цели - выставить клиента на бабки! Ну а сегодня был верх абсурда - гасил кредитку с текущего с внесением через кассу через платежи в интернет банкинге (это единственный способ гасить их ср*ную кредитку бесплатно) и случайно мне в шаблоне подтянулся не текущий счет а эта самая кредитка! И я, таким макаром погасил свою кредитку своей же кредиткой(!!!) За что любимая Алла с легким сердцем списала с меня 120 гривен комиссии! Попросил сотрудников отделения отменить операцию как ошибочную - куда там - пишите письма! Если Алла уже хапнула себе бабло - хер отдаст! УЖАСНЫЙ ЖИДОВСКИЙ БАНК - НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ!!
asti написав:Ну а сегодня был верх абсурда - гасил кредитку с текущего с внесением через кассу через платежи в интернет банкинге (это единственный способ гасить их ср*ную кредитку бесплатно)
Почему я знаю ещё несколько бесплатных способов, а вы нет? И у меня нет текущего счёта. Если ваша финансовая грамотность близка к нулю и вы за 5,5 лет пребывания на форуме так ничему и не научились, то не стоит о других думать также
asti написав:УЖАСНЫЙ ... БАНК
Несмотря ни на что - один из лучших банков на самом деле. Но боюсь, что это выше вашего понимания...
asti написав:рассрочка на 3 или 6 месяцев - дремучий лес с кучей идиотских условий
Ну так развлеките нас - расскажите поподробнее По кредитке Альфы комиссий не платил ни разу. А рассрочка - лучшая в своём роде
Востаннє редагувалось Vorlon в Чет 12 лип, 2018 17:31, всього редагувалось 2 разів.
mephala написав:Раз никто не может подсказать то нужен ответ офпреда: 1. Какие есть сейчас акции по кэшбэку (кроме стандартной Кафе, АЗС, суперы и летней) по карте Максимум? 2. Если карта Максимум выпущена с отключенным смс информированием оно дальше не включится само? 3. При звонке на гарячку я попросил отключить страховку финансовых рисков. Менеджер спросил беру ли я на себя все финансовые риски на что я ответил что да беру на себя все финансовые риски. После чего менеджер сказал что страховка отключена. Так вот хотелось бы уточнить - алла теперь отморозится даже от тех рисков которые предусмотерны стандартными договорами с МПС?
mephala, добрый вечер. 1. Карта Максимум также принимает участие в Акции "Альфа-Вдача". 2. Не должно подключиться. 3. Вопросы по выплате возмещений рассматриваются в индивидуальном порядке и согласовываются со страховой компанией.
Boundless написав:Уважаемый офпредставитель! Прокомментируйте, пожалуйста. Я получил кред карту Максимум, но я ее не активировал, так как отпала необходимость ее использования. Появятся ли у меня какие либо долги перед банком и что нужно сделать что бы полюбовно разойтись?
Boundless, добрый вечер. Выполнялась доработка и сейчас, если карта не активирована, то плата за Альфа-Чек не должна списываться.
makor06 написав:а напомните пожалуста регламент зачисления если погашать кредитку с другой карты?)) в смс было 13.07.
makor06, добрый вечер. - по картам Visa средства доступны в течение 30 минут; - по картам MasterCard – до 5 дней. Распределение средств по КК АБ будет произведено на второй рабочий день после совершения платежа.
Новичек написав:Уважаемый офпредставитель! В середине апреля досрочно закрыл кредит в вашем банке. Прошел апрель, май, июнь, сегодня 12 июля - в УБКИ мой кредит все еще висит открытым и портит мне всю "малину" Как добиться что бы банк все-таки послал данные о его закрытии? Две недели назад звонил на горячую линию, оставлял заявку - результата нет. Если я вам буду ремонт делать в квартире, например, или зубки лечить такими темпами - Вы будете довольны?
Новичек, добрый вечер. Укажите, пожалуйста, данные в ЛС.