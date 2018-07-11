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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5790579157925793>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:04

  asti написав:...И я, таким макаром погасил свою кредитку своей же кредиткой(!!!) За что любимая Алла с легким сердцем списала с меня 120 гривен комиссии!...


Звание ПОЧЕТНЫЙ СПОНСОР вам обеспечено...

А если серьезно: Вы не первый на форуме, кто путал карты в инетбанке (уже не раз на форуме были подобные отзывы). Но банк, по сути, за внимательность клиента не в ответе. Уверен, что в других банках так же списали бы комиссию и все было бы также (платеж бы не отменили).

Сам каждый раз перестраховываюсь и перепроверяю перед платежом с какой карты отправляю...
Но кредитку Альфы с рассрочкой и кешбеком считаю одной из лучших в Украине
Востаннє редагувалось ramaz в Чет 12 лип, 2018 18:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:07

  Bosstone написав:Какая комиссия за пополнение карты Альфа-банка картой зарубежного банка (пейонир)?

Bosstone, добрый вечер. Какую карту (кредитную, дебетовую) и каким способом хотите пополнить?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:17

  v57 написав:я сунул палец в розетку- неприятно
геть лектричество! :)

Дык сначала контакты в розетке нужно облизать.На сухую не впиxуют))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:22

  Alfa_Bank написав:
  Bosstone написав:Какая комиссия за пополнение карты Альфа-банка картой зарубежного банка (пейонир)?

Bosstone, добрый вечер. Какую карту (кредитную, дебетовую) и каким способом хотите пополнить?

Хочу перевести средства напрямую с карты Mastercard от Payoneer в Альфа-банк на свою карту, есть и валютная, и гривневая дебетная, и кредитная. У Альфа-банка есть сервис р2р-переводов, через который это можно сделать? Не через свифт.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:36

Re: Альфа-Банк

Bosstone написав: У Альфа-банка есть сервис р2р-переводов, через который это можно сделать?

Нема. Вам до свинорилів у сусідню тему.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:53

  asti написав:И ни в коем случае НЕ БЕРИТЕ КРЕДИТОК которые они пытаются впихнуть всем подряд!
Я являюсь клиентом банка с 2009 года и всё было хорошо пока мне не впарили кредитку. Все условия этого говнобанка по кредитным продуктам основаны на использовании любой возможности обобрать клиента: Погашение кредитки через кассу - платно, через их же банкоматы - платно, наличие хотя бы копейки кредитной задолженности на расчётную дату - комиссия 60 грн, рассрочка на 3 или 6 месяцев - дремучий лес с кучей идиотских условий ради одной цели - выставить клиента на бабки! Ну а сегодня был верх абсурда - гасил кредитку с текущего с внесением через кассу через платежи в интернет банкинге (это единственный способ гасить их ср*ную кредитку бесплатно) и случайно мне в шаблоне подтянулся не текущий счет а эта самая кредитка! И я, таким макаром погасил свою кредитку своей же кредиткой(!!!) За что любимая Алла с легким сердцем списала с меня 120 гривен комиссии! Попросил сотрудников отделения отменить операцию как ошибочную - куда там - пишите письма! Если Алла уже хапнула себе бабло - хер отдаст!
УЖАСНЫЙ ЖИДОВСКИЙ БАНК - НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ!! :evil: :evil: :evil:
Спонсорам - слава!
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:57

  Vorlon написав:
  asti написав:Ну а сегодня был верх абсурда - гасил кредитку с текущего с внесением через кассу через платежи в интернет банкинге (это единственный способ гасить их ср*ную кредитку бесплатно)

Почему я знаю ещё несколько бесплатных способов, а вы нет? И у меня нет текущего счёта. Если ваша финансовая грамотность близка к нулю и вы за 5,5 лет пребывания на форуме так ничему и не научились, то не стоит о других думать также :?

  asti написав:УЖАСНЫЙ ... БАНК

Несмотря ни на что - один из лучших банков на самом деле. Но боюсь, что это выше вашего понимания...

  asti написав:рассрочка на 3 или 6 месяцев - дремучий лес с кучей идиотских условий

Ну так развлеките нас - расскажите поподробнее ;) По кредитке Альфы комиссий не платил ни разу. А рассрочка - лучшая в своём роде :roll:

Слушайте вы, грамотей, не надо ля-ля, вот что я вам скажу: с грамотностью, в том числе и финансовой у меня все хорошо, это первое; а второе, если связываешься с мошенниками, которые только и ждут где бы тебя нагреть - никакая грамотность не поможет)) И что это за способы такие бесплатного погашения - огласите плиз...
Не мне - всем!
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 19:03

Re: Альфа-Банк

ramaz написав:Но кредитку Альфы с рассрочкой и кешбеком считаю одной из лучших в Украине

Запутанные условия, куча подводных камней, номинальный а не реальный грейс 2 месяца (абонка 60 грн. за использование кред лимита), отсутствие бесплатного пополнения через собственные терминалы и кассу, отсутствие чипа и пейпасса сводит на нет все ее преимущества. Искать бесплатные способы пополнения карты, по 10 раз перепроверять перед проведением платежа, пополнять карту за несколько дней до билинга и пересиживать билинг не пользуясь картой - это для профессональных аллиных свинорылов
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 19:08

  Boundless написав:
ramaz написав:Но кредитку Альфы с рассрочкой и кешбеком считаю одной из лучших в Украине

Запутанные условия, куча подводных камней, номинальный а не реальный грейс 2 месяца (абонка 60 грн. за использование кред лимита), отсутствие бесплатного пополнения через собственные терминалы и кассу, отсутствие чипа и пейпасса сводит на нет все ее преимущества. Искать бесплатные способы пополнения карты, по 10 раз перепроверять перед проведением платежа, пополнять карту за несколько дней до билинга и пересиживать билинг не пользуясь картой - это для профессональных аллиных свинорылов

Из всего критичны только отсутствие чипа для максимок, отсутствие интернет лимита и отсутствие 3д
Но да, Алла такая, непростая :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 19:15

Re: Альфа-Банк

curiousobro написав:Но да, Алла такая, непростая :)

Да, с ней булки не раслабишь, как тут писали
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Boundless
 
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