asti написав:...И я, таким макаром погасил свою кредитку своей же кредиткой(!!!) За что любимая Алла с легким сердцем списала с меня 120 гривен комиссии!...
Звание ПОЧЕТНЫЙ СПОНСОР вам обеспечено...
А если серьезно: Вы не первый на форуме, кто путал карты в инетбанке (уже не раз на форуме были подобные отзывы). Но банк, по сути, за внимательность клиента не в ответе. Уверен, что в других банках так же списали бы комиссию и все было бы также (платеж бы не отменили).
Сам каждый раз перестраховываюсь и перепроверяю перед платежом с какой карты отправляю... Но кредитку Альфы с рассрочкой и кешбеком считаю одной из лучших в Украине
Востаннє редагувалось ramaz в Чет 12 лип, 2018 18:09, всього редагувалось 1 раз.
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Bosstone написав:Какая комиссия за пополнение карты Альфа-банка картой зарубежного банка (пейонир)?
Bosstone, добрый вечер. Какую карту (кредитную, дебетовую) и каким способом хотите пополнить?
Хочу перевести средства напрямую с карты Mastercard от Payoneer в Альфа-банк на свою карту, есть и валютная, и гривневая дебетная, и кредитная. У Альфа-банка есть сервис р2р-переводов, через который это можно сделать? Не через свифт.
asti написав:И ни в коем случае НЕ БЕРИТЕ КРЕДИТОК которые они пытаются впихнуть всем подряд! Я являюсь клиентом банка с 2009 года и всё было хорошо пока мне не впарили кредитку. Все условия этого говнобанка по кредитным продуктам основаны на использовании любой возможности обобрать клиента: Погашение кредитки через кассу - платно, через их же банкоматы - платно, наличие хотя бы копейки кредитной задолженности на расчётную дату - комиссия 60 грн, рассрочка на 3 или 6 месяцев - дремучий лес с кучей идиотских условий ради одной цели - выставить клиента на бабки! Ну а сегодня был верх абсурда - гасил кредитку с текущего с внесением через кассу через платежи в интернет банкинге (это единственный способ гасить их ср*ную кредитку бесплатно) и случайно мне в шаблоне подтянулся не текущий счет а эта самая кредитка! И я, таким макаром погасил свою кредитку своей же кредиткой(!!!) За что любимая Алла с легким сердцем списала с меня 120 гривен комиссии! Попросил сотрудников отделения отменить операцию как ошибочную - куда там - пишите письма! Если Алла уже хапнула себе бабло - хер отдаст! УЖАСНЫЙ ЖИДОВСКИЙ БАНК - НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ!!
asti написав:Ну а сегодня был верх абсурда - гасил кредитку с текущего с внесением через кассу через платежи в интернет банкинге (это единственный способ гасить их ср*ную кредитку бесплатно)
Почему я знаю ещё несколько бесплатных способов, а вы нет? И у меня нет текущего счёта. Если ваша финансовая грамотность близка к нулю и вы за 5,5 лет пребывания на форуме так ничему и не научились, то не стоит о других думать также
asti написав:УЖАСНЫЙ ... БАНК
Несмотря ни на что - один из лучших банков на самом деле. Но боюсь, что это выше вашего понимания...
asti написав:рассрочка на 3 или 6 месяцев - дремучий лес с кучей идиотских условий
Ну так развлеките нас - расскажите поподробнее По кредитке Альфы комиссий не платил ни разу. А рассрочка - лучшая в своём роде
Слушайте вы, грамотей, не надо ля-ля, вот что я вам скажу: с грамотностью, в том числе и финансовой у меня все хорошо, это первое; а второе, если связываешься с мошенниками, которые только и ждут где бы тебя нагреть - никакая грамотность не поможет)) И что это за способы такие бесплатного погашения - огласите плиз... Не мне - всем!
ramaz написав:Но кредитку Альфы с рассрочкой и кешбеком считаю одной из лучших в Украине
Запутанные условия, куча подводных камней, номинальный а не реальный грейс 2 месяца (абонка 60 грн. за использование кред лимита), отсутствие бесплатного пополнения через собственные терминалы и кассу, отсутствие чипа и пейпасса сводит на нет все ее преимущества. Искать бесплатные способы пополнения карты, по 10 раз перепроверять перед проведением платежа, пополнять карту за несколько дней до билинга и пересиживать билинг не пользуясь картой - это для профессональных аллиных свинорылов
ramaz написав:Но кредитку Альфы с рассрочкой и кешбеком считаю одной из лучших в Украине
Запутанные условия, куча подводных камней, номинальный а не реальный грейс 2 месяца (абонка 60 грн. за использование кред лимита), отсутствие бесплатного пополнения через собственные терминалы и кассу, отсутствие чипа и пейпасса сводит на нет все ее преимущества. Искать бесплатные способы пополнения карты, по 10 раз перепроверять перед проведением платежа, пополнять карту за несколько дней до билинга и пересиживать билинг не пользуясь картой - это для профессональных аллиных свинорылов
Из всего критичны только отсутствие чипа для максимок, отсутствие интернет лимита и отсутствие 3д Но да, Алла такая, непростая