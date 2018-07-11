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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5790579157925793

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 19:40

Re: Альфа-Банк

  Boundless написав:Да, с ней булки не раслабишь, как тут писали
Зато тут интересно. Я сам несколько раз отказывал работникам альфы на уговоры помочь выполнить им план. Именно из-за запутанности условий. Но в январе взял Максимку (причем со старта Алла налила столько сколько никто не наливал). И не жалею. Один раз несколько часов потратил на то чтобы разобраться в нюансах погашения и еще раз часик на премудрости рассрочки ну + постоянный, практически ежедневный мониторинг данного форума и все пучком. Естественно все это в комплексе с постоянным контролем сум и дат погашения (в основном при помощи МАБа но и файлик в "либра-офис" тоже веду для подстраховки). Четко понимаю что хочу от карты и как этого получить. И карта отлично работает. Согласен что для кого-то все это очень сложно. Понимаю и тех кому просто не интересно (или не хочется) тратить время на все это - безусловно куда проще юзать моню или универсалку от "бегемота". Но мне нравится юзать максимку. И хотя не скажу что это наилучшая кредитка на Украине, но с учетом всех ее особенностей весьма уникальная .
Flamingo
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Повідомлень: 603
З нами з: 20.03.15
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  #<1 ... 5790579157925793
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