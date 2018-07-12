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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5790579157925793

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 19:40

Re: Альфа-Банк

  Boundless написав:Да, с ней булки не раслабишь, как тут писали
Зато тут интересно. Я сам несколько раз отказывал работникам альфы на уговоры помочь выполнить им план. Именно из-за запутанности условий. Но в январе взял Максимку (причем со старта Алла налила столько сколько никто не наливал). И не жалею. Один раз несколько часов потратил на то чтобы разобраться в нюансах погашения и еще раз часик на премудрости рассрочки ну + постоянный, практически ежедневный мониторинг данного форума и все пучком. Естественно все это в комплексе с постоянным контролем сум и дат погашения (в основном при помощи МАБа но и файлик в "либра-офис" тоже веду для подстраховки). Четко понимаю что хочу от карты и как этого получить. И карта отлично работает. Согласен что для кого-то все это очень сложно. Понимаю и тех кому просто не интересно (или не хочется) тратить время на все это - безусловно куда проще юзать моню или универсалку от "бегемота". Но мне нравится юзать максимку. И хотя не скажу что это наилучшая кредитка на Украине, но с учетом всех ее особенностей весьма уникальная .
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:29

Re: Альфа-Банк

А у меня уже четвёртая попытка завести рассрочку на покупку от 5 числа. Предложение уже раз пятый приходит. Видать эксперты пытаются её завести.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:30

  Boundless написав:
ramaz написав:Но кредитку Альфы с рассрочкой и кешбеком считаю одной из лучших в Украине

Запутанные условия, куча подводных камней, номинальный а не реальный грейс 2 месяца (абонка 60 грн. за использование кред лимита), отсутствие бесплатного пополнения через собственные терминалы и кассу, отсутствие чипа и пейпасса сводит на нет все ее преимущества. Искать бесплатные способы пополнения карты, по 10 раз перепроверять перед проведением платежа, пополнять карту за несколько дней до билинга и пересиживать билинг не пользуясь картой - это для профессональных аллиных свинорылов

Золотые слова! От себя хочу добавить, что любые комисии - а они там немаленькие видно только ПОСЛЕ проведения операции в выписке - никто вас о них не предупреждает.
Кароч, с меня довольно! Забираю через 2 недели депо и все!
АЛЛА - ДАВАЙ ДО СВИДАНИЯ!!! :twisted: :twisted: :twisted:
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:32

Кредитка непростая, но до 25% кэшбек! Есть ради чего наступать.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:36

  asti написав: и случайно мне в шаблоне подтянулся не текущий счет а эта самая кредитка! И я, таким макаром погасил свою кредитку своей же кредиткой(!!!) За что любимая Алла с легким сердцем списала с меня 120 гривен комиссии!

Нужно было проверить отправителя, получателя, сумму и комиссию перед тем как вбить 4 цифры из СМС.
И "случайно подтянулось" не верная формулировка. Вы сами не верно выбрали источник оплаты.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:36

  wig написав:Кредитка непростая, но до 25% кэшбек! Есть ради чего наступать.

Все благодаря нашим спонсорам.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:43

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:Раз никто не может подсказать то нужен ответ офпреда:
1. Какие есть сейчас акции по кэшбэку (кроме стандартной Кафе, АЗС, суперы и летней) по карте Максимум?
2. Если карта Максимум выпущена с отключенным смс информированием оно дальше не включится само?
3. При звонке на гарячку я попросил отключить страховку финансовых рисков. Менеджер спросил беру ли я на себя все финансовые риски на что я ответил что да беру на себя все финансовые риски. После чего менеджер сказал что страховка отключена. Так вот хотелось бы уточнить - алла теперь отморозится даже от тех рисков которые предусмотерны стандартными договорами с МПС?

mephala, добрый вечер.
1. Карта Максимум также принимает участие в Акции "Альфа-Вдача".
2. Не должно подключиться.
3. Вопросы по выплате возмещений рассматриваются в индивидуальном порядке и согласовываются со страховой компанией.

тогда уточним вопросы:
1. Акция скупись в трех местах (супер, азс, аптека) на 250 грн в каждом и получи по 25 грн уже закончилась?
2. Выяснил уже опытным путем - после активации карты состояние смс информирования само переходит из состояния выкл в состояние вкл
3. меня интересовала не компенсация от страховой. а то что менеджер сказал и я подтвердил что все финансовые риски я беру на себя. хотя мы знаем что в стандартных условиях без всех этих доп услуг финансовые риски при мошенничестве с картой лежат не только на владельце карты. так вот меня и интересует - что такое потребовал подтвердить от меня менеджер отключавший страховку. Алла решила таким образом даже стандартные ситуации переложить на клиента?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:51

  cdj2 написав:А у меня уже четвёртая попытка завести рассрочку на покупку от 5 числа. Предложение уже раз пятый приходит. Видать эксперты пытаются её завести.

так то что приходят предложения это норм. так и должно быть если вы просите повторно прислать предложение на рассрочку.
вы лучше скажите что с активацией - вообще нет ответа или пять раз отказ?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:58

Re: Альфа-Банк

mephala написав:
  cdj2 написав:А у меня уже четвёртая попытка завести рассрочку на покупку от 5 числа. Предложение уже раз пятый приходит. Видать эксперты пытаются её завести.

так то что приходят предложения это норм. так и должно быть если вы просите повторно прислать предложение на рассрочку.
вы лучше скажите что с активацией - вообще нет ответа или пять раз отказ?
Пять раз отказ.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:03

  cdj2 написав:
mephala написав:
  cdj2 написав:А у меня уже четвёртая попытка завести рассрочку на покупку от 5 числа. Предложение уже раз пятый приходит. Видать эксперты пытаются её завести.

так то что приходят предложения это норм. так и должно быть если вы просите повторно прислать предложение на рассрочку.
вы лучше скажите что с активацией - вообще нет ответа или пять раз отказ?
Пять раз отказ.

значит система работает как я говорил. не верите мне - попросите офпреда вам разложить по полочкам.
mephala
 
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