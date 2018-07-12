Додано: Чет 12 лип, 2018 19:40

Boundless написав: Да, с ней булки не раслабишь, как тут писали Да, с ней булки не раслабишь, как тут писали

Зато тут интересно. Я сам несколько раз отказывал работникам альфы на уговоры помочь выполнить им план. Именно из-за запутанности условий. Но в январе взял Максимку (причем со старта Алла налила столько сколько никто не наливал). И не жалею. Один раз несколько часов потратил на то чтобы разобраться в нюансах погашения и еще раз часик на премудрости рассрочки ну + постоянный, практически ежедневный мониторинг данного форума и все пучком. Естественно все это в комплексе с постоянным контролем сум и дат погашения (в основном при помощи МАБа но и файлик в "либра-офис" тоже веду для подстраховки). Четко понимаю что хочу от карты и как этого получить. И карта отлично работает. Согласен что для кого-то все это очень сложно. Понимаю и тех кому просто не интересно (или не хочется) тратить время на все это - безусловно куда проще юзать моню или универсалку от "бегемота". Но мне нравится юзать максимку. И хотя не скажу что это наилучшая кредитка на Украине, но с учетом всех ее особенностей весьма уникальная .