Boundless написав:Да, с ней булки не раслабишь, как тут писали
Зато тут интересно. Я сам несколько раз отказывал работникам альфы на уговоры помочь выполнить им план. Именно из-за запутанности условий. Но в январе взял Максимку (причем со старта Алла налила столько сколько никто не наливал). И не жалею. Один раз несколько часов потратил на то чтобы разобраться в нюансах погашения и еще раз часик на премудрости рассрочки ну + постоянный, практически ежедневный мониторинг данного форума и все пучком. Естественно все это в комплексе с постоянным контролем сум и дат погашения (в основном при помощи МАБа но и файлик в "либра-офис" тоже веду для подстраховки). Четко понимаю что хочу от карты и как этого получить. И карта отлично работает. Согласен что для кого-то все это очень сложно. Понимаю и тех кому просто не интересно (или не хочется) тратить время на все это - безусловно куда проще юзать моню или универсалку от "бегемота". Но мне нравится юзать максимку. И хотя не скажу что это наилучшая кредитка на Украине, но с учетом всех ее особенностей весьма уникальная .
ramaz написав:Но кредитку Альфы с рассрочкой и кешбеком считаю одной из лучших в Украине
Запутанные условия, куча подводных камней, номинальный а не реальный грейс 2 месяца (абонка 60 грн. за использование кред лимита), отсутствие бесплатного пополнения через собственные терминалы и кассу, отсутствие чипа и пейпасса сводит на нет все ее преимущества. Искать бесплатные способы пополнения карты, по 10 раз перепроверять перед проведением платежа, пополнять карту за несколько дней до билинга и пересиживать билинг не пользуясь картой - это для профессональных аллиных свинорылов
Золотые слова! От себя хочу добавить, что любые комисии - а они там немаленькие видно только ПОСЛЕ проведения операции в выписке - никто вас о них не предупреждает. Кароч, с меня довольно! Забираю через 2 недели депо и все! АЛЛА - ДАВАЙ ДО СВИДАНИЯ!!!
asti написав: и случайно мне в шаблоне подтянулся не текущий счет а эта самая кредитка! И я, таким макаром погасил свою кредитку своей же кредиткой(!!!) За что любимая Алла с легким сердцем списала с меня 120 гривен комиссии!
Нужно было проверить отправителя, получателя, сумму и комиссию перед тем как вбить 4 цифры из СМС. И "случайно подтянулось" не верная формулировка. Вы сами не верно выбрали источник оплаты.
mephala написав:Раз никто не может подсказать то нужен ответ офпреда: 1. Какие есть сейчас акции по кэшбэку (кроме стандартной Кафе, АЗС, суперы и летней) по карте Максимум? 2. Если карта Максимум выпущена с отключенным смс информированием оно дальше не включится само? 3. При звонке на гарячку я попросил отключить страховку финансовых рисков. Менеджер спросил беру ли я на себя все финансовые риски на что я ответил что да беру на себя все финансовые риски. После чего менеджер сказал что страховка отключена. Так вот хотелось бы уточнить - алла теперь отморозится даже от тех рисков которые предусмотерны стандартными договорами с МПС?
mephala, добрый вечер. 1. Карта Максимум также принимает участие в Акции "Альфа-Вдача". 2. Не должно подключиться. 3. Вопросы по выплате возмещений рассматриваются в индивидуальном порядке и согласовываются со страховой компанией.
тогда уточним вопросы: 1. Акция скупись в трех местах (супер, азс, аптека) на 250 грн в каждом и получи по 25 грн уже закончилась? 2. Выяснил уже опытным путем - после активации карты состояние смс информирования само переходит из состояния выкл в состояние вкл 3. меня интересовала не компенсация от страховой. а то что менеджер сказал и я подтвердил что все финансовые риски я беру на себя. хотя мы знаем что в стандартных условиях без всех этих доп услуг финансовые риски при мошенничестве с картой лежат не только на владельце карты. так вот меня и интересует - что такое потребовал подтвердить от меня менеджер отключавший страховку. Алла решила таким образом даже стандартные ситуации переложить на клиента?