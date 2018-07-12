mephala написав:Пять раз отказ.cdj2 написав:mephala написав:[quote="4406585:cdj2"]А у меня уже четвёртая попытка завести рассрочку на покупку от 5 числа. Предложение уже раз пятый приходит. Видать эксперты пытаются её завести.
так то что приходят предложения это норм. так и должно быть если вы просите повторно прислать предложение на рассрочку.
вы лучше скажите что с активацией - вообще нет ответа или пять раз отказ?
значит система работает как я говорил. не верите мне - попросите офпреда вам разложить по полочкам.[/quote]Система работает только по счёту. Проблема в том, что альфа гасит сначала грейс, затем негрейс, так что вероятно покупка банально погасилась пополняхой от 9-го вечером и мне ещё на покупку 26% годовых лупит.