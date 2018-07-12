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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5791579257935794

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 00:22

Re: Альфа-Банк

mephala написав:
  cdj2 написав:
mephala написав:[quote="4406585:cdj2"]А у меня уже четвёртая попытка завести рассрочку на покупку от 5 числа. Предложение уже раз пятый приходит. Видать эксперты пытаются её завести.

так то что приходят предложения это норм. так и должно быть если вы просите повторно прислать предложение на рассрочку.
вы лучше скажите что с активацией - вообще нет ответа или пять раз отказ?
Пять раз отказ.

значит система работает как я говорил. не верите мне - попросите офпреда вам разложить по полочкам.[/quote]Система работает только по счёту. Проблема в том, что альфа гасит сначала грейс, затем негрейс, так что вероятно покупка банально погасилась пополняхой от 9-го вечером и мне ещё на покупку 26% годовых лупит.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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