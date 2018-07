Додано: П'ят 13 лип, 2018 07:35

В Программе Лояльности Cash’U Club начисляются бонусы за безналичные расчеты, где 1 грн = 1 бонус. Участник может вернуть 100% стоимости покупки, осуществленной за последние 30 календарных дней, при условии наличия достаточного количества бонусов на бонусном счете, где 1 бонус = 1 копейка с учетом налогов.



Банк выступает налоговым агентом по начислению, удержанию и перечислению в бюджет НДФЛ (18%) и военного сбора (1,5%) по операциям возврата стоимости покупки.



Операции по возврату стоимости покупки являются дополнительным благом физических лиц и учитываются при расчете субсидий и льгот.



В Программе Лояльности участвуют все карточные продукты, за исключением ко-бренд карт и кредитной карты «Максимум».



Перечень ко-бренд карт (пакетов услуг), которые не принимают участие в Программе Лояльности: Альфа Connect, Dream Town, Ельдорадо, Альфа Sky Pass World, Альфа Sky Pass Platinum, ЕКО-Максимум, Фокс Клуб, Carbon, World of Tanks, World of Warships, World of Tanks Blits.



Официальные Правила Программы Лояльности