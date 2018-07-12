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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5791579257935794

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 00:22

Re: Альфа-Банк

mephala написав:
  cdj2 написав:
mephala написав:[quote="4406585:cdj2"]А у меня уже четвёртая попытка завести рассрочку на покупку от 5 числа. Предложение уже раз пятый приходит. Видать эксперты пытаются её завести.

так то что приходят предложения это норм. так и должно быть если вы просите повторно прислать предложение на рассрочку.
вы лучше скажите что с активацией - вообще нет ответа или пять раз отказ?
Пять раз отказ.

значит система работает как я говорил. не верите мне - попросите офпреда вам разложить по полочкам.[/quote]Система работает только по счёту. Проблема в том, что альфа гасит сначала грейс, затем негрейс, так что вероятно покупка банально погасилась пополняхой от 9-го вечером и мне ещё на покупку 26% годовых лупит.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 07:35

В Программе Лояльности Cash’U Club начисляются бонусы за безналичные расчеты, где 1 грн = 1 бонус. Участник может вернуть 100% стоимости покупки, осуществленной за последние 30 календарных дней, при условии наличия достаточного количества бонусов на бонусном счете, где 1 бонус = 1 копейка с учетом налогов.

Банк выступает налоговым агентом по начислению, удержанию и перечислению в бюджет НДФЛ (18%) и военного сбора (1,5%) по операциям возврата стоимости покупки.

Операции по возврату стоимости покупки являются дополнительным благом физических лиц и учитываются при расчете субсидий и льгот.

В Программе Лояльности участвуют все карточные продукты, за исключением ко-бренд карт и кредитной карты «Максимум».

Перечень ко-бренд карт (пакетов услуг), которые не принимают участие в Программе Лояльности: Альфа Connect, Dream Town, Ельдорадо, Альфа Sky Pass World, Альфа Sky Pass Platinum, ЕКО-Максимум, Фокс Клуб, Carbon, World of Tanks, World of Warships, World of Tanks Blits.

Официальные Правила Программы Лояльности
Muzzy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 08:38

  cdj2 написав:Система работает только по счёту. Проблема в том, что альфа гасит сначала грейс, затем негрейс, так что вероятно покупка банально погасилась пополняхой от 9-го вечером и мне ещё на покупку 26% годовых лупит.

если ваша пополняха была проведена по счету 5го (насколько я понял и РД был 5го) а покупка была проведена 9го при чем тут вжарит на 26%?
не путайте одно с другим. одно дело вычисление рассрочки и другое дело проведение покупок и пополнях для вычисления РКО и расчета процентов по кредитной линии.
ИМХО попросите офпреда разъяснить. Иначе мы долго будет тут теории строить.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 10:18

  Alfa_Bank написав:
  Boundless написав:Уважаемый офпредставитель! Прокомментируйте, пожалуйста. Я получил кред карту Максимум, но я ее не активировал, так как отпала необходимость ее использования. Появятся ли у меня какие либо долги перед банком и что нужно сделать что бы полюбовно разойтись?

Boundless, добрый вечер. Выполнялась доработка и сейчас, если карта не активирована, то плата за Альфа-Чек не должна списываться.

Данная доработка будет распространяться на прошлые месяцы? (Списали за май 2018)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 10:30

  curiousobro написав:[
Из всего критичны только отсутствие чипа для максимок, отсутствие интернет лимита и отсутствие 3д
Но да, Алла такая, непростая :)

Так есть у Аллы интернет лимит, почему это он отсутствует. После выпиливания cvv пришлось научиться им пользоваться ))). Для этого всего-то и надо выпустить к счету вторую карту, благо это у Аллу нахаляву :D
ВАМ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 10:45

  ВАМ написав:
  curiousobro написав:[
Из всего критичны только отсутствие чипа для максимок, отсутствие интернет лимита и отсутствие 3д
Но да, Алла такая, непростая :)

Так есть у Аллы интернет лимит, почему это он отсутствует. После выпиливания cvv пришлось научиться им пользоваться ))). Для этого всего-то и надо выпустить к счету вторую карту, благо это у Аллу нахаляву :D


Этот хак уже год как используется.
Но хочется то простоты :)
curiousobro
 
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