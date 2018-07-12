mephala написав:[quote="4406585:cdj2"]А у меня уже четвёртая попытка завести рассрочку на покупку от 5 числа. Предложение уже раз пятый приходит. Видать эксперты пытаются её завести.
так то что приходят предложения это норм. так и должно быть если вы просите повторно прислать предложение на рассрочку. вы лучше скажите что с активацией - вообще нет ответа или пять раз отказ?
Пять раз отказ.
значит система работает как я говорил. не верите мне - попросите офпреда вам разложить по полочкам.[/quote]Система работает только по счёту. Проблема в том, что альфа гасит сначала грейс, затем негрейс, так что вероятно покупка банально погасилась пополняхой от 9-го вечером и мне ещё на покупку 26% годовых лупит.
В Программе Лояльности Cash’U Club начисляются бонусы за безналичные расчеты, где 1 грн = 1 бонус. Участник может вернуть 100% стоимости покупки, осуществленной за последние 30 календарных дней, при условии наличия достаточного количества бонусов на бонусном счете, где 1 бонус = 1 копейка с учетом налогов.
Банк выступает налоговым агентом по начислению, удержанию и перечислению в бюджет НДФЛ (18%) и военного сбора (1,5%) по операциям возврата стоимости покупки.
Операции по возврату стоимости покупки являются дополнительным благом физических лиц и учитываются при расчете субсидий и льгот.
В Программе Лояльности участвуют все карточные продукты, за исключением ко-бренд карт и кредитной карты «Максимум».
Перечень ко-бренд карт (пакетов услуг), которые не принимают участие в Программе Лояльности: Альфа Connect, Dream Town, Ельдорадо, Альфа Sky Pass World, Альфа Sky Pass Platinum, ЕКО-Максимум, Фокс Клуб, Carbon, World of Tanks, World of Warships, World of Tanks Blits.
cdj2 написав:Система работает только по счёту. Проблема в том, что альфа гасит сначала грейс, затем негрейс, так что вероятно покупка банально погасилась пополняхой от 9-го вечером и мне ещё на покупку 26% годовых лупит.
если ваша пополняха была проведена по счету 5го (насколько я понял и РД был 5го) а покупка была проведена 9го при чем тут вжарит на 26%? не путайте одно с другим. одно дело вычисление рассрочки и другое дело проведение покупок и пополнях для вычисления РКО и расчета процентов по кредитной линии. ИМХО попросите офпреда разъяснить. Иначе мы долго будет тут теории строить.
Boundless написав:Уважаемый офпредставитель! Прокомментируйте, пожалуйста. Я получил кред карту Максимум, но я ее не активировал, так как отпала необходимость ее использования. Появятся ли у меня какие либо долги перед банком и что нужно сделать что бы полюбовно разойтись?
Boundless, добрый вечер. Выполнялась доработка и сейчас, если карта не активирована, то плата за Альфа-Чек не должна списываться.
Данная доработка будет распространяться на прошлые месяцы? (Списали за май 2018)
curiousobro написав:[ Из всего критичны только отсутствие чипа для максимок, отсутствие интернет лимита и отсутствие 3д Но да, Алла такая, непростая
Так есть у Аллы интернет лимит, почему это он отсутствует. После выпиливания cvv пришлось научиться им пользоваться ))). Для этого всего-то и надо выпустить к счету вторую карту, благо это у Аллу нахаляву
curiousobro написав:[ Из всего критичны только отсутствие чипа для максимок, отсутствие интернет лимита и отсутствие 3д Но да, Алла такая, непростая
Так есть у Аллы интернет лимит, почему это он отсутствует. После выпиливания cvv пришлось научиться им пользоваться ))). Для этого всего-то и надо выпустить к счету вторую карту, благо это у Аллу нахаляву
Этот хак уже год как используется. Но хочется то простоты