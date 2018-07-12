cdj2 написав:Система работает только по счёту. Проблема в том, что альфа гасит сначала грейс, затем негрейс, так что вероятно покупка банально погасилась пополняхой от 9-го вечером и мне ещё на покупку 26% годовых лупит.
если ваша пополняха была проведена по счету 5го (насколько я понял и РД был 5го) а покупка была проведена 9го при чем тут вжарит на 26%? не путайте одно с другим. одно дело вычисление рассрочки и другое дело проведение покупок и пополнях для вычисления РКО и расчета процентов по кредитной линии. ИМХО попросите офпреда разъяснить. Иначе мы долго будет тут теории строить.
5-го по счёту долг=0. Распределены пополнения. 8-го за 9-е идёт списание покупки, Р2Р перевода и процентов за кредлинию. Счёт уходит в несанкционированный овердрафт на 9 копеек. Приходит второе предложение на рассрочку и сумма уменьшена на эти 9 копеек. Соглашаюсь - приходит отказ. 9-го гасится сумма перевода но если верить горячке, то по данному тарифу грейс гасится первым и тогда выходит что покупка которая в грейсе погасилась, а перевод недогашен на сумму покупки и сейчас на эту сумму тикает счётчик 26% годовых. Сейчас висит обращение и пока по нему никто не отзванивался. В общем мои предположения подтвердились. Набежало пять рублёв спонсорских. Загасился в ноль. Ибо нефиг. На будущее - грейс гасится первым, независимо от очередности. Тут пумба по интересней будет ибо там навпакы.
Востаннє редагувалось cdj2 в П'ят 13 лип, 2018 12:07, всього редагувалось 1 раз.
cdj2 написав:5-го по счёту долг=0. Распределены пополнения. 8-го за 9-е идёт списание покупки, Р2Р перевода и процентов за кредлинию. Счёт уходит в несанкционированный овердрафт на 9 копеек. Приходит второе предложение на рассрочку и сумма уменьшена на эти 9 копеек. Соглашаюсь - приходит отказ. 9-го гасится сумма перевода но если верить горячке, то по данному тарифу грейс гасится первым и тогда выходит что покупка которая в грейсе погасилась, а перевод недогашен на сумму покупки и сейчас на эту сумму тикает счётчик 26% годовых. Сейчас висит обращение и пока по нему никто не отзванивался. В общем мои предположения подтвердились. Набежало пять рублёв спонсорских. Загасился в ноль. Ибо нефиг. На будущее - грейс гасится первым, независимо от очередности. Тут пумба по интересней будет ибо там навпакы.
так сейчас вы намного более подробно описали движение по счету. ранее я не помню что бы всплывал п2п перевод на другую карту и гашение этого перевода 9го. а так да - торговые операции гасятся раньше чем наличные. когда то офпред выкладывала большой список в котором было подробно описано очередность гашения. если кто то закинул в закладки может и поделятся. я для себя запомнил очередность только трех пунктов 1) долг выставленный в РД. 2) торговые операции текущего РП. 3) наличные операции текущего РП.
А давно Альфа перестала отключать проверку сvv? Звоню на горячку, прошу отключить, говорят нельзя,много жалоб на мошенничество, теперь не отключаем вобще. Спрашиваю и как мне билеты на сайте УЗ купить? А никак говорят, покупайте на других сайтах. Д.Б.