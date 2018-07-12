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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5792579357945795

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:31

Re: Альфа-Банк

mephala написав:
  cdj2 написав:Система работает только по счёту. Проблема в том, что альфа гасит сначала грейс, затем негрейс, так что вероятно покупка банально погасилась пополняхой от 9-го вечером и мне ещё на покупку 26% годовых лупит.

если ваша пополняха была проведена по счету 5го (насколько я понял и РД был 5го) а покупка была проведена 9го при чем тут вжарит на 26%?
не путайте одно с другим. одно дело вычисление рассрочки и другое дело проведение покупок и пополнях для вычисления РКО и расчета процентов по кредитной линии.
ИМХО попросите офпреда разъяснить. Иначе мы долго будет тут теории строить.
5-го по счёту долг=0. Распределены пополнения.
8-го за 9-е идёт списание покупки, Р2Р перевода и процентов за кредлинию. Счёт уходит в несанкционированный овердрафт на 9 копеек. Приходит второе предложение на рассрочку и сумма уменьшена на эти 9 копеек. Соглашаюсь - приходит отказ.
9-го гасится сумма перевода но если верить горячке, то по данному тарифу грейс гасится первым и тогда выходит что покупка которая в грейсе погасилась, а перевод недогашен на сумму покупки и сейчас на эту сумму тикает счётчик 26% годовых.
Сейчас висит обращение и пока по нему никто не отзванивался.
В общем мои предположения подтвердились. Набежало пять рублёв спонсорских. Загасился в ноль. Ибо нефиг. На будущее - грейс гасится первым, независимо от очередности. Тут пумба по интересней будет ибо там навпакы.
Востаннє редагувалось cdj2 в П'ят 13 лип, 2018 12:07, всього редагувалось 1 раз.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:37

Re: Альфа-Банк

Коллеги, суммы которые у Аллы в блоке для отсутствия задолженности не влияют на абонплату в 60грн ?!? РД в выходной, думаю гасить или нет :|
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:38

  Lost написав:Коллеги, суммы которые у Аллы в блоке для отсутствия задолженности не влияют на абонплату в 60грн ?!? РД в выходной, думаю гасить или нет :|


Деньги в блоке = деньги на счету
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:03

WachtAmRhein, спасибо. Покупки были вчера, надеюсь что сегодня не проведут, не должны :wink:
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:06

Re: Альфа-Банк

  Lost написав:надеюсь что сегодня не проведут, не должны
У них проводки только с утра пока, в течении дня не проводят блоки.
Новичек
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:31

  cdj2 написав:5-го по счёту долг=0. Распределены пополнения.
8-го за 9-е идёт списание покупки, Р2Р перевода и процентов за кредлинию. Счёт уходит в несанкционированный овердрафт на 9 копеек. Приходит второе предложение на рассрочку и сумма уменьшена на эти 9 копеек. Соглашаюсь - приходит отказ.
9-го гасится сумма перевода но если верить горячке, то по данному тарифу грейс гасится первым и тогда выходит что покупка которая в грейсе погасилась, а перевод недогашен на сумму покупки и сейчас на эту сумму тикает счётчик 26% годовых.
Сейчас висит обращение и пока по нему никто не отзванивался.
В общем мои предположения подтвердились. Набежало пять рублёв спонсорских. Загасился в ноль. Ибо нефиг. На будущее - грейс гасится первым, независимо от очередности. Тут пумба по интересней будет ибо там навпакы.

так сейчас вы намного более подробно описали движение по счету.
ранее я не помню что бы всплывал п2п перевод на другую карту и гашение этого перевода 9го.
а так да - торговые операции гасятся раньше чем наличные. когда то офпред выкладывала большой список в котором было подробно описано очередность гашения. если кто то закинул в закладки может и поделятся. я для себя запомнил очередность только трех пунктов
1) долг выставленный в РД.
2) торговые операции текущего РП.
3) наличные операции текущего РП.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:37

Re: Альфа-Банк

Давно Аллюсик разучилась баланс называть и сумму полного гашения?
Походу Алла заболела. Вообще сразу на КЦ переводит.
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cdj2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:55

А давно Альфа перестала отключать проверку сvv? Звоню на горячку, прошу отключить, говорят нельзя,много жалоб на мошенничество, теперь не отключаем вобще. Спрашиваю и как мне билеты на сайте УЗ купить? А никак говорят, покупайте на других сайтах. Д.Б.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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