asti написав:

И ни в коем случаекоторые они пытаются впихнуть всем подряд!Я являюсь клиентом банка с 2009 года и всё было хорошо пока мне не впарили кредитку. Все условия этого говнобанка по кредитным продуктам основаны на использовании любой возможности обобрать клиента: Погашение кредитки через кассу - платно, через их же банкоматы - платно, наличие хотя бы копейки кредитной задолженности на расчётную дату - комиссия 60 грн, рассрочка на 3 или 6 месяцев - дремучий лес с кучей идиотских условий ради одной цели - выставить клиента на бабки! Ну а сегодня был верх абсурда - гасил кредитку с текущего с внесением через кассу через платежи в интернет банкинге (это единственный способ гасить их ср*ную кредитку бесплатно) и случайно мне в шаблоне подтянулся не текущий счет а эта самая кредитка! И я, таким макаром погасил свою кредитку своей же кредиткой(!!!) За что любимая Алла с легким сердцем списала с меня 120 гривен комиссии! Попросил сотрудников отделения отменить операцию как ошибочную - куда там - пишите письма! Если Алла уже хапнула себе бабло - хер отдаст!УЖАСНЫЙ ЖИДОВСКИЙ БАНК - НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ!!