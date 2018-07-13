RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5793579457955796

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:44

  asti написав:И ни в коем случае НЕ БЕРИТЕ КРЕДИТОК которые они пытаются впихнуть всем подряд!
Я являюсь клиентом банка с 2009 года и всё было хорошо пока мне не впарили кредитку. Все условия этого говнобанка по кредитным продуктам основаны на использовании любой возможности обобрать клиента: Погашение кредитки через кассу - платно, через их же банкоматы - платно, наличие хотя бы копейки кредитной задолженности на расчётную дату - комиссия 60 грн, рассрочка на 3 или 6 месяцев - дремучий лес с кучей идиотских условий ради одной цели - выставить клиента на бабки! Ну а сегодня был верх абсурда - гасил кредитку с текущего с внесением через кассу через платежи в интернет банкинге (это единственный способ гасить их ср*ную кредитку бесплатно) и случайно мне в шаблоне подтянулся не текущий счет а эта самая кредитка! И я, таким макаром погасил свою кредитку своей же кредиткой(!!!) За что любимая Алла с легким сердцем списала с меня 120 гривен комиссии! Попросил сотрудников отделения отменить операцию как ошибочную - куда там - пишите письма! Если Алла уже хапнула себе бабло - хер отдаст!
УЖАСНЫЙ ЖИДОВСКИЙ БАНК - НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ!! :evil: :evil: :evil:

asti, добрый день. Перед подтверждением платежа на странице отображается информация, с какого счета выполняется платеж, сумма платежа, размер комиссии. Также эта информация отображается в СМС с кодом подтверждения. Необходимо обращать внимание на информацию, которую предоставляет вам банк.
Комиссию за РКО включена в тарифы карты и перед ее получением вы об этом знаете, значит, вы соглашаетесь с условиями. К чему тогда обвинения? Тем более что платы за РКО можно избежать.
Что конкретно непонятно по рассрочке?
Бесплатно погашать карту можно через МАБ и Альфа-Мобайл. Представьте, если каждый клиент придет погашать карту бесплатно в кассу банка и АТМ… . Даже сложно представить длину очереди.
Если есть списания по вине банка – мы всегда идем на встречу клиенту.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4610
З нами з: 18.02.13
Подякував: 18 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:48

  Son of Sun написав:
  Alfa_Bank написав:
  Boundless написав:Уважаемый офпредставитель! Прокомментируйте, пожалуйста. Я получил кред карту Максимум, но я ее не активировал, так как отпала необходимость ее использования. Появятся ли у меня какие либо долги перед банком и что нужно сделать что бы полюбовно разойтись?

Boundless, добрый вечер. Выполнялась доработка и сейчас, если карта не активирована, то плата за Альфа-Чек не должна списываться.

Данная доработка будет распространяться на прошлые месяцы? (Списали за май 2018)

ВАМ, добрый день. Нет, компенсаций не будет.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4610
З нами з: 18.02.13
Подякував: 18 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:50

Re: Альфа-Банк

Vorlon, curiousobro Та вроде совсем недавно отключал. В любом случае, спасибо.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1069
З нами з: 18.05.16
Подякував: 145 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:23

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Представьте, если каждый клиент придет погашать карту бесплатно в кассу банка и АТМ… . Даже сложно представить длину очереди.
После прочтения последнего - я плакалЪ!!! Вы серьезно? По вашей логике приват должен вообще работу прекратить (думаю кредиток там выпустили на порядок больше чем в вашем банке) - и ничего все гасится бесплано - хоть через кассу, хоть через терминал. А вот как раз мелкий ЖЛОБИЗМ вашего банка, старание тяпнуть всеми правдами и неправдами с клиента лишних несколько гривен - реально отпугивает многих потенциальных клиентов. Тут уже писали, что в Альфе - ВСЕ СЛОЖНО. Хотя и интересно :) . Но большинство клиентов нуждается в большей простоте. И вот тут ИМХО в Альфе как раз поле непахано
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 605
З нами з: 20.03.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:27

  Новичек написав:
  Lost написав:надеюсь что сегодня не проведут, не должны
У них проводки только с утра пока, в течении дня не проводят блоки.

Могу ошибиться, но если мне не изменяет память тут кто-то писал, что был случай, когда РД выпадала на выходной (воскресенье), но суммы из блока вышли и провелись по счету в субботу со всеми вытекающими последствиями. :?
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 605
З нами з: 20.03.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:41

  Flamingo написав:Тут уже писали, что в Альфе - ВСЕ СЛОЖНО. Хотя и интересно

В примате всё просто, но неинтересно. Поэтому меня там нет и никому не порекомендую я ту простоту.
Vorlon
 
Повідомлень: 5711
З нами з: 14.06.13
Подякував: 328 раз.
Подякували: 592 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:46

  Alfa_Bank написав:Бесплатно погашать карту можно через МАБ и Альфа-Мобайл. Представьте, если каждый клиент придет погашать карту бесплатно в кассу банка и АТМ… . Даже сложно представить длину очереди.

Передайте ответственному отделу что это гнилая отмазка.
Я пополняю в кассе Ощадный или в АТМ дебетку что бы потом бесплатно перекинуть на кредитку.
Так в чем будет разница в плане очереди если вместо ощадного/дебетки я сразу закину на кредитку? Или у вас 90% клиентов гасят по сепу из других банков и вы боитесь что они в очередь прибегут?
кашель лаврова (это относится не к вам лично а к тем кто свою мелочность прикрывает такими отмазками да еще и вас заставляет писать подобную ахинею)
mephala
 
Повідомлень: 3262
З нами з: 07.04.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:52

  Flamingo написав:
  Новичек написав:
  Lost написав:надеюсь что сегодня не проведут, не должны
У них проводки только с утра пока, в течении дня не проводят блоки.

Могу ошибиться, но если мне не изменяет память тут кто-то писал, что был случай, когда РД выпадала на выходной (воскресенье), но суммы из блока вышли и провелись по счету в субботу со всеми вытекающими последствиями. :?

возможно там рабочая суббота была ;)
всегда в этой торговой точке покупки четверга проводили понедельником... но вы правы, от Аллы всегда можно ожидать гадости... загашу ка я и их :wink:
Lost
 
Повідомлень: 1129
З нами з: 07.02.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:52

  Фантом написав:Vorlon, curiousobro Та вроде совсем недавно отключал. В любом случае, спасибо.

Кажись с 27 числа отключили такую услугу, теперь только заявлением в отделении навсегда отключайте.
demichh
 
Повідомлень: 1773
З нами з: 09.12.10
Подякував: 102 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5793579457955796
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Слушатель, TASCOMBANK, wolt450 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 1 ... 16, 17, 18
Модератор » Сер 17 кві, 2013 13:55
172 36635
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лип, 2018 14:53
klug
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3112, 3113, 3114
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
31133 3866130
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лип, 2018 13:38
бульбик
Юнекс Банк 1 ... 140, 141, 142
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1418 320962
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лип, 2018 13:19
unex_bank_press

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.