asti написав:И ни в коем случае НЕ БЕРИТЕ КРЕДИТОК которые они пытаются впихнуть всем подряд! Я являюсь клиентом банка с 2009 года и всё было хорошо пока мне не впарили кредитку. Все условия этого говнобанка по кредитным продуктам основаны на использовании любой возможности обобрать клиента: Погашение кредитки через кассу - платно, через их же банкоматы - платно, наличие хотя бы копейки кредитной задолженности на расчётную дату - комиссия 60 грн, рассрочка на 3 или 6 месяцев - дремучий лес с кучей идиотских условий ради одной цели - выставить клиента на бабки! Ну а сегодня был верх абсурда - гасил кредитку с текущего с внесением через кассу через платежи в интернет банкинге (это единственный способ гасить их ср*ную кредитку бесплатно) и случайно мне в шаблоне подтянулся не текущий счет а эта самая кредитка! И я, таким макаром погасил свою кредитку своей же кредиткой(!!!) За что любимая Алла с легким сердцем списала с меня 120 гривен комиссии! Попросил сотрудников отделения отменить операцию как ошибочную - куда там - пишите письма! Если Алла уже хапнула себе бабло - хер отдаст! УЖАСНЫЙ ЖИДОВСКИЙ БАНК - НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ!!
asti, добрый день. Перед подтверждением платежа на странице отображается информация, с какого счета выполняется платеж, сумма платежа, размер комиссии. Также эта информация отображается в СМС с кодом подтверждения. Необходимо обращать внимание на информацию, которую предоставляет вам банк. Комиссию за РКО включена в тарифы карты и перед ее получением вы об этом знаете, значит, вы соглашаетесь с условиями. К чему тогда обвинения? Тем более что платы за РКО можно избежать. Что конкретно непонятно по рассрочке? Бесплатно погашать карту можно через МАБ и Альфа-Мобайл. Представьте, если каждый клиент придет погашать карту бесплатно в кассу банка и АТМ… . Даже сложно представить длину очереди. Если есть списания по вине банка – мы всегда идем на встречу клиенту.
Boundless написав:Уважаемый офпредставитель! Прокомментируйте, пожалуйста. Я получил кред карту Максимум, но я ее не активировал, так как отпала необходимость ее использования. Появятся ли у меня какие либо долги перед банком и что нужно сделать что бы полюбовно разойтись?
Boundless, добрый вечер. Выполнялась доработка и сейчас, если карта не активирована, то плата за Альфа-Чек не должна списываться.
Данная доработка будет распространяться на прошлые месяцы? (Списали за май 2018)
Alfa_Bank написав:Представьте, если каждый клиент придет погашать карту бесплатно в кассу банка и АТМ… . Даже сложно представить длину очереди.
После прочтения последнего - я плакалЪ!!! Вы серьезно? По вашей логике приват должен вообще работу прекратить (думаю кредиток там выпустили на порядок больше чем в вашем банке) - и ничего все гасится бесплано - хоть через кассу, хоть через терминал. А вот как раз мелкий ЖЛОБИЗМ вашего банка, старание тяпнуть всеми правдами и неправдами с клиента лишних несколько гривен - реально отпугивает многих потенциальных клиентов. Тут уже писали, что в Альфе - ВСЕ СЛОЖНО. Хотя и интересно . Но большинство клиентов нуждается в большей простоте. И вот тут ИМХО в Альфе как раз поле непахано
Lost написав:надеюсь что сегодня не проведут, не должны
У них проводки только с утра пока, в течении дня не проводят блоки.
Могу ошибиться, но если мне не изменяет память тут кто-то писал, что был случай, когда РД выпадала на выходной (воскресенье), но суммы из блока вышли и провелись по счету в субботу со всеми вытекающими последствиями.
Alfa_Bank написав:Бесплатно погашать карту можно через МАБ и Альфа-Мобайл. Представьте, если каждый клиент придет погашать карту бесплатно в кассу банка и АТМ… . Даже сложно представить длину очереди.
Передайте ответственному отделу что это гнилая отмазка. Я пополняю в кассе Ощадный или в АТМ дебетку что бы потом бесплатно перекинуть на кредитку. Так в чем будет разница в плане очереди если вместо ощадного/дебетки я сразу закину на кредитку? Или у вас 90% клиентов гасят по сепу из других банков и вы боитесь что они в очередь прибегут? кашель лаврова (это относится не к вам лично а к тем кто свою мелочность прикрывает такими отмазками да еще и вас заставляет писать подобную ахинею)
Lost написав:надеюсь что сегодня не проведут, не должны
У них проводки только с утра пока, в течении дня не проводят блоки.
Могу ошибиться, но если мне не изменяет память тут кто-то писал, что был случай, когда РД выпадала на выходной (воскресенье), но суммы из блока вышли и провелись по счету в субботу со всеми вытекающими последствиями.
возможно там рабочая суббота была всегда в этой торговой точке покупки четверга проводили понедельником... но вы правы, от Аллы всегда можно ожидать гадости... загашу ка я и их