Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:27

Обожаю, когда вместо сути вопроса, начинают меряться п....взрослостью. не тратьте свое и мое время на подростковые замеры плз.



ЗЫ: по Рошену кажись все пучком, МСС 5441, а Интертоп скорее всего мимо. Ну ладно, рассрочка нам в помощь!)))

Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.