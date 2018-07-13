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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:22
pharus написав:
Моню надо бы проучить
Проучить? Вы ещё не повзрослели?
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:27
Обожаю, когда вместо сути вопроса, начинают меряться п....взрослостью. не тратьте свое и мое время на подростковые замеры плз.
ЗЫ: по Рошену кажись все пучком, МСС 5441, а Интертоп скорее всего мимо. Ну ладно, рассрочка нам в помощь!)))
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:43
pharus
по Интертопу (магазины) тоже все нормально, про сайт не помню, должно быть все хорошо;)
Жаль у Альфы нет кешбека по этим операциям
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:53
Flamingo написав: Alfa_Bank написав:
Представьте, если каждый клиент придет погашать карту бесплатно в кассу банка и АТМ… . Даже сложно представить длину очереди.
После прочтения последнего - я плакалЪ!!! Вы серьезно? По вашей логике приват должен вообще работу прекратить (думаю кредиток там выпустили на порядок больше чем в вашем банке) - и ничего все гасится бесплано - хоть через кассу, хоть через терминал. А вот как раз мелкий ЖЛОБИЗМ вашего банка, старание тяпнуть всеми правдами и неправдами с клиента лишних несколько гривен - реально отпугивает многих потенциальных клиентов. Тут уже писали, что в Альфе - ВСЕ СЛОЖНО. Хотя и интересно
. Но большинство клиентов нуждается в большей простоте. И вот тут ИМХО в Альфе как раз поле непахано
У привата тысячи терминалов. А у Аллы в Сумах например только два, стоят рядышком в единственном отделении. И толпа оленей, пополняющих там кредитки с комиссией просто пипец какая.
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