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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:22
pharus написав:
Моню надо бы проучить
Проучить? Вы ещё не повзрослели?
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Vorlon
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:27
Обожаю, когда вместо сути вопроса, начинают меряться п....взрослостью. не тратьте свое и мое время на подростковые замеры плз.
ЗЫ: по Рошену кажись все пучком, МСС 5441, а Интертоп скорее всего мимо. Ну ладно, рассрочка нам в помощь!)))
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:43
pharus
по Интертопу (магазины) тоже все нормально, про сайт не помню, должно быть все хорошо;)
Жаль у Альфы нет кешбека по этим операциям
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Lost
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:53
Flamingo написав: Alfa_Bank написав:
Представьте, если каждый клиент придет погашать карту бесплатно в кассу банка и АТМ… . Даже сложно представить длину очереди.
После прочтения последнего - я плакалЪ!!! Вы серьезно? По вашей логике приват должен вообще работу прекратить (думаю кредиток там выпустили на порядок больше чем в вашем банке) - и ничего все гасится бесплано - хоть через кассу, хоть через терминал. А вот как раз мелкий ЖЛОБИЗМ вашего банка, старание тяпнуть всеми правдами и неправдами с клиента лишних несколько гривен - реально отпугивает многих потенциальных клиентов. Тут уже писали, что в Альфе - ВСЕ СЛОЖНО. Хотя и интересно
. Но большинство клиентов нуждается в большей простоте. И вот тут ИМХО в Альфе как раз поле непахано
У привата тысячи терминалов. А у Аллы в Сумах например только два, стоят рядышком в единственном отделении. И толпа оленей, пополняющих там кредитки с комиссией просто пипец какая.
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WachtAmRhein
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:00
WachtAmRhein написав: Flamingo написав: Alfa_Bank написав:
Представьте, если каждый клиент придет погашать карту бесплатно в кассу банка и АТМ… . Даже сложно представить длину очереди.
После прочтения последнего - я плакалЪ!!! Вы серьезно? По вашей логике приват должен вообще работу прекратить (думаю кредиток там выпустили на порядок больше чем в вашем банке) - и ничего все гасится бесплано - хоть через кассу, хоть через терминал. А вот как раз мелкий ЖЛОБИЗМ вашего банка, старание тяпнуть всеми правдами и неправдами с клиента лишних несколько гривен - реально отпугивает многих потенциальных клиентов. Тут уже писали, что в Альфе - ВСЕ СЛОЖНО. Хотя и интересно
. Но большинство клиентов нуждается в большей простоте. И вот тут ИМХО в Альфе как раз поле непахано
У привата тысячи терминалов. А у Аллы в Сумах например только два, стоят рядышком в единственном отделении. И толпа оленей, пополняющих там кредитки с комиссией просто пипец какая.
Ну дык - алени, они и в Африке того.
Толпится у Аллы за 15 вместо не толпится у примата за 3 - это ж надо уметь
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curiousobro
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 20:22
Lost написав:pharus
по Интертопу (магазины) тоже все нормально, про сайт не помню, должно быть все хорошо;)
Жаль у Альфы нет кешбека по этим операциям
Да, рассрочка пришла моментально прямо в магазине:) а через сайт обувь брать стрёмно - лотерея такая же, как очередность проведения Альфой операций по картсчету в РД)))
Востаннє редагувалось pharus
в П'ят 13 лип, 2018 20:30, всього редагувалось 1 раз.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 20:27
curiousobro написав:
Толпится у Аллы за 15 вместо не толпится у примата за 3 - это ж надо уметь
Или у привата, если не срочно за бесплатно.
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 22:03
cdj2 написав: curiousobro написав:
Толпится у Аллы за 15 вместо не толпится у примата за 3 - это ж надо уметь
Или у привата, если не срочно за бесплатно.
Дык это тропинками, кучугурами ...
Если за 3 грн не осилили, то это ж вообще магия
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curiousobro
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 22:15
Vorlon написав: Flamingo написав:
Тут уже писали, что в Альфе - ВСЕ СЛОЖНО. Хотя и интересно
В примате всё просто, но неинтересно. Поэтому меня там нет и никому не порекомендую я ту простоту.
А как же Тася-наш все!?))))
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ROLF
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 22:43
Фантом написав:
А давно Альфа перестала отключать проверку сvv? Звоню на горячку, прошу отключить, говорят нельзя,много жалоб на мошенничество, теперь не отключаем вобще. Спрашиваю и как мне билеты на сайте УЗ купить? А никак говорят, покупайте на других сайтах. Д.Б.
А я завтра собиралась покупать билеты на сайте УЗ.
Платить рассчитывала максимум ворлд. Что за проблемы у аллы с сайтом УЗ и как их обойти? Спасибо
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Кассандра
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