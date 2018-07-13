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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5795579657975798>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 902
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 902
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:22

  pharus написав:Моню надо бы проучить

Проучить? Вы ещё не повзрослели? :shock:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:27

Re: Альфа-Банк

Обожаю, когда вместо сути вопроса, начинают меряться п....взрослостью. не тратьте свое и мое время на подростковые замеры плз.

ЗЫ: по Рошену кажись все пучком, МСС 5441, а Интертоп скорее всего мимо. Ну ладно, рассрочка нам в помощь!)))
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:43

pharus по Интертопу (магазины) тоже все нормально, про сайт не помню, должно быть все хорошо;)
Жаль у Альфы нет кешбека по этим операциям 8)
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:53

  Flamingo написав:
  Alfa_Bank написав:Представьте, если каждый клиент придет погашать карту бесплатно в кассу банка и АТМ… . Даже сложно представить длину очереди.
После прочтения последнего - я плакалЪ!!! Вы серьезно? По вашей логике приват должен вообще работу прекратить (думаю кредиток там выпустили на порядок больше чем в вашем банке) - и ничего все гасится бесплано - хоть через кассу, хоть через терминал. А вот как раз мелкий ЖЛОБИЗМ вашего банка, старание тяпнуть всеми правдами и неправдами с клиента лишних несколько гривен - реально отпугивает многих потенциальных клиентов. Тут уже писали, что в Альфе - ВСЕ СЛОЖНО. Хотя и интересно :) . Но большинство клиентов нуждается в большей простоте. И вот тут ИМХО в Альфе как раз поле непахано


У привата тысячи терминалов. А у Аллы в Сумах например только два, стоят рядышком в единственном отделении. И толпа оленей, пополняющих там кредитки с комиссией просто пипец какая.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:00

  WachtAmRhein написав:
  Flamingo написав:
  Alfa_Bank написав:Представьте, если каждый клиент придет погашать карту бесплатно в кассу банка и АТМ… . Даже сложно представить длину очереди.
После прочтения последнего - я плакалЪ!!! Вы серьезно? По вашей логике приват должен вообще работу прекратить (думаю кредиток там выпустили на порядок больше чем в вашем банке) - и ничего все гасится бесплано - хоть через кассу, хоть через терминал. А вот как раз мелкий ЖЛОБИЗМ вашего банка, старание тяпнуть всеми правдами и неправдами с клиента лишних несколько гривен - реально отпугивает многих потенциальных клиентов. Тут уже писали, что в Альфе - ВСЕ СЛОЖНО. Хотя и интересно :) . Но большинство клиентов нуждается в большей простоте. И вот тут ИМХО в Альфе как раз поле непахано


У привата тысячи терминалов. А у Аллы в Сумах например только два, стоят рядышком в единственном отделении. И толпа оленей, пополняющих там кредитки с комиссией просто пипец какая.

Ну дык - алени, они и в Африке того.
Толпится у Аллы за 15 вместо не толпится у примата за 3 - это ж надо уметь :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 20:22

  Lost написав:pharus по Интертопу (магазины) тоже все нормально, про сайт не помню, должно быть все хорошо;)
Жаль у Альфы нет кешбека по этим операциям 8)
Да, рассрочка пришла моментально прямо в магазине:) а через сайт обувь брать стрёмно - лотерея такая же, как очередность проведения Альфой операций по картсчету в РД)))
Востаннє редагувалось pharus в П'ят 13 лип, 2018 20:30, всього редагувалось 1 раз.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 20:27

Re: Альфа-Банк

curiousobro написав:Толпится у Аллы за 15 вместо не толпится у примата за 3 - это ж надо уметь :)
Или у привата, если не срочно за бесплатно.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 22:03

  cdj2 написав:
curiousobro написав:Толпится у Аллы за 15 вместо не толпится у примата за 3 - это ж надо уметь :)
Или у привата, если не срочно за бесплатно.

Дык это тропинками, кучугурами ...

Если за 3 грн не осилили, то это ж вообще магия :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 22:15

  Vorlon написав:
  Flamingo написав:Тут уже писали, что в Альфе - ВСЕ СЛОЖНО. Хотя и интересно

В примате всё просто, но неинтересно. Поэтому меня там нет и никому не порекомендую я ту простоту.

А как же Тася-наш все!?))))
ROLF
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 22:43

  Фантом написав:А давно Альфа перестала отключать проверку сvv? Звоню на горячку, прошу отключить, говорят нельзя,много жалоб на мошенничество, теперь не отключаем вобще. Спрашиваю и как мне билеты на сайте УЗ купить? А никак говорят, покупайте на других сайтах. Д.Б.

А я завтра собиралась покупать билеты на сайте УЗ. :roll: Платить рассчитывала максимум ворлд. Что за проблемы у аллы с сайтом УЗ и как их обойти? Спасибо
Кассандра
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