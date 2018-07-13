Додано: Суб 14 лип, 2018 08:18

Flamingo , Тракторист А мне вчера отлуп пришёл и сразу звонок из Альфы, типа платите на другом сайте. Плюнул, заплатил другой картой.

Кто не пьёт, тот не рискует.