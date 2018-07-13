Фантом написав:А давно Альфа перестала отключать проверку сvv? Звоню на горячку, прошу отключить, говорят нельзя,много жалоб на мошенничество, теперь не отключаем вобще. Спрашиваю и как мне билеты на сайте УЗ купить? А никак говорят, покупайте на других сайтах. Д.Б.
А я завтра собиралась покупать билеты на сайте УЗ. Платить рассчитывала максимум ворлд. Что за проблемы у аллы с сайтом УЗ и как их обойти? Спасибо
Раньше решалось отключением свв. Щас надо пробовать через мастерпасс.
Фантом написав:А давно Альфа перестала отключать проверку сvv? Звоню на горячку, прошу отключить, говорят нельзя,много жалоб на мошенничество, теперь не отключаем вобще. Спрашиваю и как мне билеты на сайте УЗ купить? А никак говорят, покупайте на других сайтах. Д.Б.
А я завтра собиралась покупать билеты на сайте УЗ. Платить рассчитывала максимум ворлд. Что за проблемы у аллы с сайтом УЗ и как их обойти? Спасибо
Фантом написав:А давно Альфа перестала отключать проверку сvv? Звоню на горячку, прошу отключить, говорят нельзя,много жалоб на мошенничество, теперь не отключаем вобще. Спрашиваю и как мне билеты на сайте УЗ купить? А никак говорят, покупайте на других сайтах. Д.Б.
А я завтра собиралась покупать билеты на сайте УЗ. Платить рассчитывала максимум ворлд. Что за проблемы у аллы с сайтом УЗ и как их обойти? Спасибо
несколько раз покупал билеты на сайте УЗ картой Ультра и никаких проблем не заметил...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев