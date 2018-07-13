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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5795579657975798

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 902
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 902
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:02

  Кассандра написав:
  Фантом написав:А давно Альфа перестала отключать проверку сvv? Звоню на горячку, прошу отключить, говорят нельзя,много жалоб на мошенничество, теперь не отключаем вобще. Спрашиваю и как мне билеты на сайте УЗ купить? А никак говорят, покупайте на других сайтах. Д.Б.

А я завтра собиралась покупать билеты на сайте УЗ. :roll: Платить рассчитывала максимум ворлд. Что за проблемы у аллы с сайтом УЗ и как их обойти? Спасибо

Раньше решалось отключением свв.
Щас надо пробовать через мастерпасс.
curiousobro
 
Повідомлень: 1132
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Подякував: 19 раз.
Подякували: 129 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:05

  Кассандра написав:
  Фантом написав:А давно Альфа перестала отключать проверку сvv? Звоню на горячку, прошу отключить, говорят нельзя,много жалоб на мошенничество, теперь не отключаем вобще. Спрашиваю и как мне билеты на сайте УЗ купить? А никак говорят, покупайте на других сайтах. Д.Б.

А я завтра собиралась покупать билеты на сайте УЗ. :roll: Платить рассчитывала максимум ворлд. Что за проблемы у аллы с сайтом УЗ и как их обойти? Спасибо


Парни советуют тут зарегистрироваться https://www.masterpass.com.ua/SignupSecure.aspx и платить через мастерпасс, благо УЗ такую возможность добавила.
Я то зарегистрировал карту, но платить не пробовал, заплатил раньше с другой карты.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлень: 1071
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Подякував: 145 раз.
Подякували: 108 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:40

  Кассандра написав:
  Фантом написав:А давно Альфа перестала отключать проверку сvv? Звоню на горячку, прошу отключить, говорят нельзя,много жалоб на мошенничество, теперь не отключаем вобще. Спрашиваю и как мне билеты на сайте УЗ купить? А никак говорят, покупайте на других сайтах. Д.Б.

А я завтра собиралась покупать билеты на сайте УЗ. :roll: Платить рассчитывала максимум ворлд. Что за проблемы у аллы с сайтом УЗ и как их обойти? Спасибо

несколько раз покупал билеты на сайте УЗ картой Ультра и никаких проблем не заметил...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 04:28

Оплата Максимкой билетов Уз

Две недели назад через сайт УЗ оплачивал Максимкой билеты детям на Одессу и назад - все оплатилось легко и с первого раза
Flamingo
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Повідомлень: 606
З нами з: 20.03.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 148 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 08:18

Flamingo , Тракторист А мне вчера отлуп пришёл и сразу звонок из Альфы, типа платите на другом сайте. Плюнул, заплатил другой картой.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлень: 1071
З нами з: 18.05.16
Подякував: 145 раз.
Подякували: 108 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 08:19

  Тракторист написав:несколько раз покупал билеты на сайте УЗ картой Ультра и никаких проблем не заметил...

Картой Ультра, кроме вас, ИМХО никто там не платит ;)
Vorlon
 
Повідомлень: 5715
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 08:35

  Vorlon написав:
  Тракторист написав:несколько раз покупал билеты на сайте УЗ картой Ультра и никаких проблем не заметил...

Картой Ультра, кроме вас, ИМХО никто там не платит ;)
зачем опять 25 ?… Имхо по дебетке нет рд и абонплаты за лимиты , а есть определенные условия и выполняя их дебетка будет нулевой
никому не верю
sens
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Повідомлень: 10849
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Подякував: 29 раз.
Подякували: 631 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 09:55

  sens написав:
  Vorlon написав:
  Тракторист написав:несколько раз покупал билеты на сайте УЗ картой Ультра и никаких проблем не заметил...

Картой Ультра, кроме вас, ИМХО никто там не платит ;)
зачем опять 25 ?… Имхо по дебетке нет рд и абонплаты за лимиты , а есть определенные условия и выполняя их дебетка будет нулевой

Ну не в нулях же смысл.
Тогда лучше оформить симу дебетную.
Правда кб будет 4% если не бегать по отделениям.
curiousobro
 
Повідомлень: 1132
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Подякував: 19 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 10:06

  Фантом написав: А мне вчера отлуп пришёл и сразу звонок из Альфы, типа платите на другом сайте. Плюнул, заплатил другой картой.

если есть те кто оплатил успешно - значит есть возможность оплатить.

Flamingo
можете про карту свою больше рассказать?
отключен ли свв, как по бину пробивается карта, как давно выпущена и прочие варианты которые могут иметь отличие у двух разных карт.
интересно может ли быть вариант из-за программного обеспечения на стороне клиента.
mephala
 
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