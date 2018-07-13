Фантом написав:А давно Альфа перестала отключать проверку сvv? Звоню на горячку, прошу отключить, говорят нельзя,много жалоб на мошенничество, теперь не отключаем вобще. Спрашиваю и как мне билеты на сайте УЗ купить? А никак говорят, покупайте на других сайтах. Д.Б.
А я завтра собиралась покупать билеты на сайте УЗ. Платить рассчитывала максимум ворлд. Что за проблемы у аллы с сайтом УЗ и как их обойти? Спасибо
Раньше решалось отключением свв. Щас надо пробовать через мастерпасс.
Фантом написав:А давно Альфа перестала отключать проверку сvv? Звоню на горячку, прошу отключить, говорят нельзя,много жалоб на мошенничество, теперь не отключаем вобще. Спрашиваю и как мне билеты на сайте УЗ купить? А никак говорят, покупайте на других сайтах. Д.Б.
А я завтра собиралась покупать билеты на сайте УЗ. Платить рассчитывала максимум ворлд. Что за проблемы у аллы с сайтом УЗ и как их обойти? Спасибо
Фантом написав:А давно Альфа перестала отключать проверку сvv? Звоню на горячку, прошу отключить, говорят нельзя,много жалоб на мошенничество, теперь не отключаем вобще. Спрашиваю и как мне билеты на сайте УЗ купить? А никак говорят, покупайте на других сайтах. Д.Б.
А я завтра собиралась покупать билеты на сайте УЗ. Платить рассчитывала максимум ворлд. Что за проблемы у аллы с сайтом УЗ и как их обойти? Спасибо
несколько раз покупал билеты на сайте УЗ картой Ультра и никаких проблем не заметил...
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Фантом написав: А мне вчера отлуп пришёл и сразу звонок из Альфы, типа платите на другом сайте. Плюнул, заплатил другой картой.
если есть те кто оплатил успешно - значит есть возможность оплатить.
Flamingo можете про карту свою больше рассказать? отключен ли свв, как по бину пробивается карта, как давно выпущена и прочие варианты которые могут иметь отличие у двух разных карт. интересно может ли быть вариант из-за программного обеспечения на стороне клиента.
mephala написав:Flamingo можете про карту свою больше рассказать? отключен ли свв, как по бину пробивается карта, как давно выпущена и прочие варианты которые могут иметь отличие у двух разных карт. интересно может ли быть вариант из-за программного обеспечения на стороне клиента.
Карту (неименной Максимка) получил в январе 2018 это было оформление новой карты (в смысле не перевыпуск). Проверку свв заявлением не отключал точно - более того именно этой картой в интернете ни разу ранее не платил. Но вот вводил ли свв при оплате данных билетов - не помню (был вечер мы немножко выпили горячительного и тут дети вспомнили, что хорошо было бы им съездить в Одессу в конце июля - я взял ноут и купил сначала билеты туда, а потом и оттуда). По БИНу выдает такое: BIN:535557 Платежная система:MASTERCARD Выдана банком:PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK Тип карты:DEBIT Категория карты:WORLD Страна:UKRAINE По поводу ПО - на ноуте ОС - UBUNTU, браузер Mozzila for Ubuntu