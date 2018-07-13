mephala написав:можете про карту свою больше рассказать?
Бін 535557, договір від 28.09.17. CVV не пам'ятаю чи відключав, чи можна перевірити?
Оплата через додаток УЗ, 10% кешбеку на місці)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 лип, 2018 12:14
Re: Альфа-Банк
Бін 535557, договір від 28.09.17. CVV не пам'ятаю чи відключав, чи можна перевірити?
Оплата через додаток УЗ, 10% кешбеку на місці)
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