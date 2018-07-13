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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5796579757985799

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 902
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 902
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 12:14

Re: Альфа-Банк

mephala написав:можете про карту свою больше рассказать?

Бін 535557, договір від 28.09.17. CVV не пам'ятаю чи відключав, чи можна перевірити?
Оплата через додаток УЗ, 10% кешбеку на місці)Зображення
stryzhko
 
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  #<1 ... 5796579757985799
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