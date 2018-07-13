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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 лип, 2018 12:14
mephala написав:можете про карту свою больше рассказать?
Бін 535557, договір від 28.09.17. CVV не пам'ятаю чи відключав, чи можна перевірити?
Оплата через додаток УЗ, 10% кешбеку на місці)
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Додано: Суб 14 лип, 2018 13:13
mephala написав: Alfa_Bank написав: mephala написав:
Раз никто не может подсказать то нужен ответ офпреда:
1. Какие есть сейчас акции по кэшбэку (кроме стандартной Кафе, АЗС, суперы и летней) по карте Максимум?
2. Если карта Максимум выпущена с отключенным смс информированием оно дальше не включится само?
3. При звонке на гарячку я попросил отключить страховку финансовых рисков. Менеджер спросил беру ли я на себя все финансовые риски на что я ответил что да беру на себя все финансовые риски. После чего менеджер сказал что страховка отключена. Так вот хотелось бы уточнить - алла теперь отморозится даже от тех рисков которые предусмотерны стандартными договорами с МПС?
mephala, добрый вечер.
1. Карта Максимум также принимает участие в Акции "Альфа-Вдача".
2. Не должно подключиться.
3. Вопросы по выплате возмещений рассматриваются в индивидуальном порядке и согласовываются со страховой компанией.
тогда уточним вопросы:
1. Акция скупись в трех местах (супер, азс, аптека) на 250 грн в каждом и получи по 25 грн уже закончилась?
2. Выяснил уже опытным путем - после активации карты состояние смс информирования само переходит из состояния выкл в состояние вкл
3. меня интересовала не компенсация от страховой. а то что менеджер сказал и я подтвердил что все финансовые риски я беру на себя. хотя мы знаем что в стандартных условиях без всех этих доп услуг финансовые риски при мошенничестве с картой лежат не только на владельце карты. так вот меня и интересует - что такое потребовал подтвердить от меня менеджер отключавший страховку. Алла решила таким образом даже стандартные ситуации переложить на клиента?
Сейчас уточнял на "гарячке". Сказали, что акция по возврату 25 грн. за первые траты на 250 грн. уже не действует.
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Додано: Суб 14 лип, 2018 15:25
curiousobro написав:
Ну не в нулях же смысл.
Тогда лучше оформить симу дебетную.
Правда кб будет 4% если не бегать по отделениям.
А сима дебетная - это что такое?
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hv
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Додано: Суб 14 лип, 2018 16:23
hv написав: curiousobro написав:
Ну не в нулях же смысл.
Тогда лучше оформить симу дебетную.
Правда кб будет 4% если не бегать по отделениям.
А сима дебетная - это что такое?
Вам в ветку Уркоэксима
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curiousobro
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