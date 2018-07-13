mephala написав:

Alfa_Bank написав: mephala написав: Раз никто не может подсказать то нужен ответ офпреда:

1. Какие есть сейчас акции по кэшбэку (кроме стандартной Кафе, АЗС, суперы и летней) по карте Максимум?

2. Если карта Максимум выпущена с отключенным смс информированием оно дальше не включится само?

3. При звонке на гарячку я попросил отключить страховку финансовых рисков. Менеджер спросил беру ли я на себя все финансовые риски на что я ответил что да беру на себя все финансовые риски. После чего менеджер сказал что страховка отключена. Так вот хотелось бы уточнить - алла теперь отморозится даже от тех рисков которые предусмотерны стандартными договорами с МПС? Раз никто не может подсказать то нужен ответ офпреда:1. Какие есть сейчас акции по кэшбэку (кроме стандартной Кафе, АЗС, суперы и летней) по карте Максимум?2. Если карта Максимум выпущена с отключенным смс информированием оно дальше не включится само?3. При звонке на гарячку я попросил отключить страховку финансовых рисков. Менеджер спросил беру ли я на себя все финансовые риски на что я ответил что да беру на себя все финансовые риски. После чего менеджер сказал что страховка отключена. Так вот хотелось бы уточнить - алла теперь отморозится даже от тех рисков которые предусмотерны стандартными договорами с МПС?

mephala, добрый вечер.

1. Карта Максимум также принимает участие в Акции "Альфа-Вдача".

2. Не должно подключиться.

3. Вопросы по выплате возмещений рассматриваются в индивидуальном порядке и согласовываются со страховой компанией. mephala, добрый вечер.1. Карта Максимум также принимает участие в Акции "Альфа-Вдача".2. Не должно подключиться.3. Вопросы по выплате возмещений рассматриваются в индивидуальном порядке и согласовываются со страховой компанией.

тогда уточним вопросы:1. Акция скупись в трех местах (супер, азс, аптека) на 250 грн в каждом и получи по 25 грн уже закончилась?2. Выяснил уже опытным путем - после активации карты состояние смс информирования само переходит из состояния выкл в состояние вкл3. меня интересовала не компенсация от страховой. а то что менеджер сказал и я подтвердил что все финансовые риски я беру на себя. хотя мы знаем что в стандартных условиях без всех этих доп услуг финансовые риски при мошенничестве с картой лежат не только на владельце карты. так вот меня и интересует - что такое потребовал подтвердить от меня менеджер отключавший страховку. Алла решила таким образом даже стандартные ситуации переложить на клиента?