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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 лип, 2018 13:15
2XL написав:Альфа-банк, если из ИБ пропала карта Максимум могу я считать, что задолженность была погашена банком самостоятельно?
Карты грузятся иногда с третьего раза.
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