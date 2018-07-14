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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 лип, 2018 13:15
2XL написав:Альфа-банк, если из ИБ пропала карта Максимум могу я считать, что задолженность была погашена банком самостоятельно?
Карты грузятся иногда с третьего раза.
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Додано: Нед 15 лип, 2018 14:20
IMPRINTER написав: 2XL написав:
Альфа-банк, если из ИБ пропала карта Максимум могу я считать, что задолженность была погашена банком самостоятельно?
а счет?
Вообще ничего, как и не было войны.
Размер имеет значение.
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Додано: Нед 15 лип, 2018 14:35
Фантом написав:Flamingo
, Тракторист
А мне вчера отлуп пришёл и сразу звонок из Альфы, типа платите на другом сайте. Плюнул, заплатил другой картой.
Ну я решила не повторять ваш подвиг и подготовилась - зарегила кошелёк мастерпасс, добавила туда все карты с кишмишем, потеряв(заблокировав) при этом 3грн, а в итоге купила билеты просто введя данные максимки - во засада, блин
в общем нас женщин не поймёшь
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