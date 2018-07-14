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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5797579857995800

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 902
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 902
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 13:15

Re: Альфа-Банк

2XL написав:Альфа-банк, если из ИБ пропала карта Максимум могу я считать, что задолженность была погашена банком самостоятельно?
Карты грузятся иногда с третьего раза.
Свинорыл 80lvl
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 14:20

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав:
  2XL написав:Альфа-банк, если из ИБ пропала карта Максимум могу я считать, что задолженность была погашена банком самостоятельно?


а счет?
Вообще ничего, как и не было войны.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 14:35

  Фантом написав:Flamingo , Тракторист А мне вчера отлуп пришёл и сразу звонок из Альфы, типа платите на другом сайте. Плюнул, заплатил другой картой.

Ну я решила не повторять ваш подвиг и подготовилась - зарегила кошелёк мастерпасс, добавила туда все карты с кишмишем, потеряв(заблокировав) при этом 3грн, а в итоге купила билеты просто введя данные максимки - во засада, блин :roll: эх алла, ну в общем нас женщин не поймёшь :oops:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 21:38

Re: Альфа-Банк

Кассандра написав:
  Фантом написав:Flamingo , Тракторист А мне вчера отлуп пришёл и сразу звонок из Альфы, типа платите на другом сайте. Плюнул, заплатил другой картой.

Ну я решила не повторять ваш подвиг и подготовилась - зарегила кошелёк мастерпасс, добавила туда все карты с кишмишем, потеряв(заблокировав) при этом 3грн, а в итоге купила билеты просто введя данные максимки - во засада, блин :roll: эх алла, ну в общем нас женщин не поймёшь :oops:
У меня работает отлично. Карта именная.
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 21:43

По Максимке нет % за конвертацию,если платить на забугорных сайтах? Курс тот что в МАБе? Рассрочка прилетает без проблем?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 22:13

  mihasik написав:По Максимке нет % за конвертацию,если платить на забугорных сайтах? Курс тот что в МАБе? Рассрочка прилетает без проблем?

1.Нету.
2.В МАБЕ не по всем валютам курсы. К примеру платил сегодня в злотых Оплата прошла по курсу 7.13. Что сравнительно с курсом той же таси 7.6 весьма неплохо.
3. Прилетает не сразу. Но как проведёт я по счету обычно прилетает. Если что ГЛ Вам в помощь
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 22:13

mihasik у максимок нет платы за конвертацию, предложение рассрочки ( по забугорным тратам) обычно прилетает уже по факту списания
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 22:13

  mihasik написав:По Максимке нет % за конвертацию,если платить на забугорных сайтах? Курс тот что в МАБе? Рассрочка прилетает без проблем?

Комиссии нет, блокируется с запасом, списывается по курсу банка на дату проводки. Мне смс не пришло, выдирал через саппорт.
Bosstone
 
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