В Альфе ваш платеж еще не провелся, окончательный курс узнаете через пару дней. В отличие от ТАСа, где это уже всё.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 10:04
Re: Альфа-Банк
В Альфе ваш платеж еще не провелся, окончательный курс узнаете через пару дней. В отличие от ТАСа, где это уже всё.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Пон 16 лип, 2018 10:13
а то что комиссия была введена в июле и тут же списали по всем неактивным счетам это не мошенничество?
должны были считать 6 месяцев с даты введения этого правила
Додано: Пон 16 лип, 2018 10:14
С чего это вы взяли?
Додано: Пон 16 лип, 2018 10:17
CVV
Уважаемый официальный представитель Банка! Хотелось бы получить официальный ответ, как теперь поступать с оплатой на тех сайтах (особенно интересуют забугорные), где требуется отмена CVV для оплаты.
Спасибо за оперативный ответ!
Додано: Пон 16 лип, 2018 10:19
ну правильно ведь в европейских странах все так делают
задним числом вводят комиссии и потом втихоря списывают даже не уведомив клиентов
Додано: Пон 16 лип, 2018 10:23
Так делают даже породистые евродочки. Тут нет ничего незаконного. Именно потому банки все что могут выносят в публичную оферту, с которой вы соглашаетесь, подписывая договор - чтобы спокойно вносить изменения в тарифы, без необходимости персонального уведомления сотен тысяч клиентов.
Додано: Пон 16 лип, 2018 12:28
если банк ввел бы комиссию за слишком частое пользование счетом или за долгое сотрудничество с банком то это тоже не мошенничество?
Додано: Пон 16 лип, 2018 12:29
Додано: Пон 16 лип, 2018 13:08
Re: Альфа-Банк
К долларовым депозитам (выплата через год) подвязана долларовая карта ультра. Можно её закрыть на 11 месяцев, а в следующем году открыть? Или придется временно открывать долларовый текущий?
Додано: Пон 16 лип, 2018 13:16
Пользую World Максимум, расчетный день 15-е, при выдаче карты в банке рассказывали, что если в расчетный день задолженности по карте нет, то 60 грн. за обслуживание не списывается. 14-го числа, т.е. в субботу списали 60 грн. На горячей линии рассказали, что 15-е - это не всегда 15-е, а последний рабочий день до 15-го (включая его).
В связи с чем вопросы.
1. Если 15-е переносится, к примеру, на 13-е, означает ли это то, что до 13-го нужно погасить задолженность, а начиная с 14-го опять можно влезать в долг без опасности попасть на комисс?
2. Какое время (часы, минуты) Альфа считает окончанием расчетного периода? Конец опердня, полдень, полночь, smth.else?
3. Каков регламент исполнения перевода между своими картами в Альфе, дабы система увидела, что на кредитке действительно плюс, а не минус и висящая в ожидании capture успешная входящая auth-транзакция?
В Европу через жony!
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