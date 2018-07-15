Додано: Пон 16 лип, 2018 13:16

Пользую World Максимум, расчетный день 15-е, при выдаче карты в банке рассказывали, что если в расчетный день задолженности по карте нет, то 60 грн. за обслуживание не списывается. 14-го числа, т.е. в субботу списали 60 грн. На горячей линии рассказали, что 15-е - это не всегда 15-е, а последний рабочий день до 15-го (включая его).



В связи с чем вопросы.

1. Если 15-е переносится, к примеру, на 13-е, означает ли это то, что до 13-го нужно погасить задолженность, а начиная с 14-го опять можно влезать в долг без опасности попасть на комисс?

2. Какое время (часы, минуты) Альфа считает окончанием расчетного периода? Конец опердня, полдень, полночь, smth.else?

3. Каков регламент исполнения перевода между своими картами в Альфе, дабы система увидела, что на кредитке действительно плюс, а не минус и висящая в ожидании capture успешная входящая auth-транзакция?

В Европу через жony!