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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5799580058015802>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 903
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
146
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 903
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:04

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:2.В МАБЕ не по всем валютам курсы. К примеру платил сегодня в злотых Оплата прошла по курсу 7.13. Что сравнительно с курсом той же таси 7.6 весьма неплохо.

В Альфе ваш платеж еще не провелся, окончательный курс узнаете через пару дней. В отличие от ТАСа, где это уже всё.
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:13

а то что комиссия была введена в июле и тут же списали по всем неактивным счетам это не мошенничество?
должны были считать 6 месяцев с даты введения этого правила
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:14

  zoawlhxc написав:а то что комиссия была введена в июле и тут же списали по всем неактивным счетам это не мошенничество?
должны были считать 6 месяцев с даты введения этого правила

С чего это вы взяли?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:17

CVV

  demichh написав:
  Фантом написав:Vorlon, curiousobro Та вроде совсем недавно отключал. В любом случае, спасибо.

Кажись с 27 числа отключили такую услугу, теперь только заявлением в отделении навсегда отключайте.

Уважаемый официальный представитель Банка! Хотелось бы получить официальный ответ, как теперь поступать с оплатой на тех сайтах (особенно интересуют забугорные), где требуется отмена CVV для оплаты.
Спасибо за оперативный ответ!
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:19

ну правильно ведь в европейских странах все так делают
задним числом вводят комиссии и потом втихоря списывают даже не уведомив клиентов
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:23

  zoawlhxc написав:ну правильно ведь в европейских странах все так делают
задним числом вводят комиссии и потом втихоря списывают даже не уведомив клиентов

Так делают даже породистые евродочки. Тут нет ничего незаконного. Именно потому банки все что могут выносят в публичную оферту, с которой вы соглашаетесь, подписывая договор - чтобы спокойно вносить изменения в тарифы, без необходимости персонального уведомления сотен тысяч клиентов.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 12:28

если банк ввел бы комиссию за слишком частое пользование счетом или за долгое сотрудничество с банком то это тоже не мошенничество?
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 12:29

  zoawlhxc написав:если банк ввел бы комиссию за слишком частое пользование счетом или за долгое сотрудничество с банком то это тоже не мошенничество?

Все бы просто ушли с этого банка.
А пока пользуем и терпим)
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:08

Re: Альфа-Банк

К долларовым депозитам (выплата через год) подвязана долларовая карта ультра. Можно её закрыть на 11 месяцев, а в следующем году открыть? Или придется временно открывать долларовый текущий?
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:16

Пользую World Максимум, расчетный день 15-е, при выдаче карты в банке рассказывали, что если в расчетный день задолженности по карте нет, то 60 грн. за обслуживание не списывается. 14-го числа, т.е. в субботу списали 60 грн. На горячей линии рассказали, что 15-е - это не всегда 15-е, а последний рабочий день до 15-го (включая его).

В связи с чем вопросы.
1. Если 15-е переносится, к примеру, на 13-е, означает ли это то, что до 13-го нужно погасить задолженность, а начиная с 14-го опять можно влезать в долг без опасности попасть на комисс?
2. Какое время (часы, минуты) Альфа считает окончанием расчетного периода? Конец опердня, полдень, полночь, smth.else?
3. Каков регламент исполнения перевода между своими картами в Альфе, дабы система увидела, что на кредитке действительно плюс, а не минус и висящая в ожидании capture успешная входящая auth-транзакция?
В Европу через жony!
summacut
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