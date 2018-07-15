Додано: Пон 16 лип, 2018 14:11

Всячески не рекомендую обслуживание в данном банке. Имел открытую карту Голд. Рассчитали сумму к полной оплате по моей просьбе. Погасил. Заверили что все о.к. Оказалось что рассчитали неправильно и идет начисление процентов и штрафа (о чем не уведомили, выжидали время пока набежит 1200 гривен). Написал заявление с просьбой разобраться в ситуации на отделении - никакой реакции. Погасил сумму - чтобы еще не росла, написал заявление на закрытие счета - снова заверили что все правильно рассчитали (копия заявления на руках). Пришла через месяц смс что долг на карте 75 гривен. Клиентская поддержка не в компетенции что-либо решить - говорят "Ничего не знаем, счет активен". Снова предлагают идти в отделение - какой-то замкнутый круг. Особенно учитывая что посетить банк в рабочее время в связи с работой для меня огромная проблема. В суд идти конечно бессмысленно - тратить время. Но я намерен разместить свою историю и мнение о банке на всех возможных интернет ресурсах. Думаю благодаря этому банк потеряет больше чем нажился на мне. И уверен что благодаря моим сообщениям многие желающие стать клиентами Альфа Банка сделают свой выбор в пользу банка с более качественным обслуживанием.