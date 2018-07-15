Всячески не рекомендую обслуживание в данном банке. Имел открытую карту Голд. Рассчитали сумму к полной оплате по моей просьбе. Погасил. Заверили что все о.к. Оказалось что рассчитали неправильно и идет начисление процентов и штрафа (о чем не уведомили, выжидали время пока набежит 1200 гривен). Написал заявление с просьбой разобраться в ситуации на отделении - никакой реакции. Погасил сумму - чтобы еще не росла, написал заявление на закрытие счета - снова заверили что все правильно рассчитали (копия заявления на руках). Пришла через месяц смс что долг на карте 75 гривен. Клиентская поддержка не в компетенции что-либо решить - говорят "Ничего не знаем, счет активен". Снова предлагают идти в отделение - какой-то замкнутый круг. Особенно учитывая что посетить банк в рабочее время в связи с работой для меня огромная проблема. В суд идти конечно бессмысленно - тратить время. Но я намерен разместить свою историю и мнение о банке на всех возможных интернет ресурсах. Думаю благодаря этому банк потеряет больше чем нажился на мне. И уверен что благодаря моим сообщениям многие желающие стать клиентами Альфа Банка сделают свой выбор в пользу банка с более качественным обслуживанием.
summacut написав:Пользую World Максимум, расчетный день 15-е, при выдаче карты в банке рассказывали, что если в расчетный день задолженности по карте нет, то 60 грн. за обслуживание не списывается. 14-го числа, т.е. в субботу списали 60 грн. На горячей линии рассказали, что 15-е - это не всегда 15-е, а последний рабочий день до 15-го (включая его).
В связи с чем вопросы. 1. Если 15-е переносится, к примеру, на 13-е, означает ли это то, что до 13-го нужно погасить задолженность, а начиная с 14-го опять можно влезать в долг без опасности попасть на комисс? 2. Какое время (часы, минуты) Альфа считает окончанием расчетного периода? Конец опердня, полдень, полночь, smth.else? 3. Каков регламент исполнения перевода между своими картами в Альфе, дабы система увидела, что на кредитке действительно плюс, а не минус и висящая в ожидании capture успешная входящая auth-транзакция?
если РД выпадает на выхи то нужно зайти в маб после 9 утра в последний рабочий день перед выхами и руками посчитать свою задолженность. суммы в блоке не считаются. эту сумму и нужно закинуть на карту. тратить можно начинать уже с этого дня так как все траты проведутся после выходного а значит в новом периоде. регламент перевода для разных способов разный - потому уточняйте как именно собрались перекидвать.
ЗЫ если нет пушей то нужно следить еще что бы на смс было 15 грн закинуто
Востаннє редагувалось mephala в Пон 16 лип, 2018 14:20, всього редагувалось 1 раз.
zoawlhxc написав:Год назад открыл депозит в usd Под депозит был открыт текущий счет чтобы после окончания деньги упали на текущий счет Когда депозит закончился то случайно обнаружил что банк списал 5$ за то что я год не пользовался текущим счетом Про комиссию я предупрежден не был В поддержке мне сказали что я сам виноват потому что не захожу каждый день на сайт и не читаю новости где было написано про введение комиссии Не советую связываться с мошенниками из альфа банка
milchenkoaa написав:Всячески не рекомендую обслуживание в данном банке. Имел открытую карту Голд. Рассчитали сумму к полной оплате по моей просьбе. Погасил. Заверили что все о.к. Оказалось что рассчитали неправильно и идет начисление процентов и штрафа (о чем не уведомили, выжидали время пока набежит 1200 гривен). Написал заявление с просьбой разобраться в ситуации на отделении - никакой реакции. Погасил сумму - чтобы еще не росла, написал заявление на закрытие счета - снова заверили что все правильно рассчитали (копия заявления на руках). Пришла через месяц смс что долг на карте 75 гривен. Клиентская поддержка не в компетенции что-либо решить - говорят "Ничего не знаем, счет активен". Снова предлагают идти в отделение - какой-то замкнутый круг. Особенно учитывая что посетить банк в рабочее время в связи с работой для меня огромная проблема. В суд идти конечно бессмысленно - тратить время. Но я намерен разместить свою историю и мнение о банке на всех возможных интернет ресурсах. Думаю благодаря этому банк потеряет больше чем нажился на мне. И уверен что благодаря моим сообщениям многие желающие стать клиентами Альфа Банка сделают свой выбор в пользу банка с более качественным обслуживанием.
такое впечатление шо это ваш первый банк. 1) на кой черт вам копия заявления на закрытие счета? должна быть справка о том что действие завершилось - то есть справка про то что банк закрыл счет и долга нет. 2) в тот конкретный момент что вы были в банке девочка вам правильно называла сумму долга. но после биллинга вам дополнительно выставили копейки которые ранее не видно. а может что то еще из ваших трат подтянулось.
И так во всех банках работает а не только у аллы. потому и берут люди справку про закрытие счета и отсутствие долга а не вот та ваша заявка. Заявка не может быть исполнена если хоть копейку вы должны остались банку.
mephala Справку сотрудник банка обещал выдать через 45 дней, которые еще не прошли. Являюсь активным клиентом других банков. И существует элементарная вещь - доначисление % в момент закрытия счета. Но видимо для Альфы это слишком сложно.
Альфа ви в своєму розумі? Замість закриття додаткової карти закрити рахунок й анулювати всі карти до нього. Закрити рахунок до якого пртв'язана виплата депозитів... тепер готівкою через касу видавати будете?