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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5800580158025803>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 903
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
146
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 903
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:21

  Arien написав:так и шо, в итоге весь этот новый кешбек можно только через мобильное приложение видеть и использовать?

Arien, добрый день. Ознакомьтесь с информацией по ссылке https://cashuclub.com.ua/.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:36

  dilet написав:Подскажите кто знает, если кешбэка набралось за месяц на 800-900грн по карте максимум, они начислят все или только 500грн. Спасибо.

dilet, добрый день. Maх сумма выплат составляет 500 грн. по каждой карте, включая налоги.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 4613
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Подякував: 18 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:11

Очень огорчило качество обслуживания в банке

Всячески не рекомендую обслуживание в данном банке. Имел открытую карту Голд. Рассчитали сумму к полной оплате по моей просьбе. Погасил. Заверили что все о.к. Оказалось что рассчитали неправильно и идет начисление процентов и штрафа (о чем не уведомили, выжидали время пока набежит 1200 гривен). Написал заявление с просьбой разобраться в ситуации на отделении - никакой реакции. Погасил сумму - чтобы еще не росла, написал заявление на закрытие счета - снова заверили что все правильно рассчитали (копия заявления на руках). Пришла через месяц смс что долг на карте 75 гривен. Клиентская поддержка не в компетенции что-либо решить - говорят "Ничего не знаем, счет активен". Снова предлагают идти в отделение - какой-то замкнутый круг. Особенно учитывая что посетить банк в рабочее время в связи с работой для меня огромная проблема. В суд идти конечно бессмысленно - тратить время. Но я намерен разместить свою историю и мнение о банке на всех возможных интернет ресурсах. Думаю благодаря этому банк потеряет больше чем нажился на мне. И уверен что благодаря моим сообщениям многие желающие стать клиентами Альфа Банка сделают свой выбор в пользу банка с более качественным обслуживанием.
milchenkoaa
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:14

Анулював додаткову карту, а в ІБ зникла й основна й сам рахунок. До нього прив'язані депозити. Це кура в відділенні щось натворили чи збій у системі?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:17

  summacut написав:Пользую World Максимум, расчетный день 15-е, при выдаче карты в банке рассказывали, что если в расчетный день задолженности по карте нет, то 60 грн. за обслуживание не списывается. 14-го числа, т.е. в субботу списали 60 грн. На горячей линии рассказали, что 15-е - это не всегда 15-е, а последний рабочий день до 15-го (включая его).

В связи с чем вопросы.
1. Если 15-е переносится, к примеру, на 13-е, означает ли это то, что до 13-го нужно погасить задолженность, а начиная с 14-го опять можно влезать в долг без опасности попасть на комисс?
2. Какое время (часы, минуты) Альфа считает окончанием расчетного периода? Конец опердня, полдень, полночь, smth.else?
3. Каков регламент исполнения перевода между своими картами в Альфе, дабы система увидела, что на кредитке действительно плюс, а не минус и висящая в ожидании capture успешная входящая auth-транзакция?

если РД выпадает на выхи то нужно зайти в маб после 9 утра в последний рабочий день перед выхами и руками посчитать свою задолженность. суммы в блоке не считаются. эту сумму и нужно закинуть на карту.
тратить можно начинать уже с этого дня так как все траты проведутся после выходного а значит в новом периоде.
регламент перевода для разных способов разный - потому уточняйте как именно собрались перекидвать.

ЗЫ
если нет пушей то нужно следить еще что бы на смс было 15 грн закинуто
Востаннє редагувалось mephala в Пон 16 лип, 2018 14:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:19

  zoawlhxc написав:Год назад открыл депозит в usd
Под депозит был открыт текущий счет чтобы после окончания деньги упали на текущий счет
Когда депозит закончился то случайно обнаружил что банк списал 5$ за то что я год не пользовался текущим счетом
Про комиссию я предупрежден не был
В поддержке мне сказали что я сам виноват потому что не захожу каждый день на сайт и не читаю новости где было написано про введение комиссии
Не советую связываться с мошенниками из альфа банка

так деньги когда упали на счет? сейчас или давно?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:33

  milchenkoaa написав:Всячески не рекомендую обслуживание в данном банке. Имел открытую карту Голд. Рассчитали сумму к полной оплате по моей просьбе. Погасил. Заверили что все о.к. Оказалось что рассчитали неправильно и идет начисление процентов и штрафа (о чем не уведомили, выжидали время пока набежит 1200 гривен). Написал заявление с просьбой разобраться в ситуации на отделении - никакой реакции. Погасил сумму - чтобы еще не росла, написал заявление на закрытие счета - снова заверили что все правильно рассчитали (копия заявления на руках). Пришла через месяц смс что долг на карте 75 гривен. Клиентская поддержка не в компетенции что-либо решить - говорят "Ничего не знаем, счет активен". Снова предлагают идти в отделение - какой-то замкнутый круг. Особенно учитывая что посетить банк в рабочее время в связи с работой для меня огромная проблема. В суд идти конечно бессмысленно - тратить время. Но я намерен разместить свою историю и мнение о банке на всех возможных интернет ресурсах. Думаю благодаря этому банк потеряет больше чем нажился на мне. И уверен что благодаря моим сообщениям многие желающие стать клиентами Альфа Банка сделают свой выбор в пользу банка с более качественным обслуживанием.

такое впечатление шо это ваш первый банк.
1) на кой черт вам копия заявления на закрытие счета? должна быть справка о том что действие завершилось - то есть справка про то что банк закрыл счет и долга нет.
2) в тот конкретный момент что вы были в банке девочка вам правильно называла сумму долга. но после биллинга вам дополнительно выставили копейки которые ранее не видно. а может что то еще из ваших трат подтянулось.

И так во всех банках работает а не только у аллы. потому и берут люди справку про закрытие счета и отсутствие долга а не вот та ваша заявка. Заявка не может быть исполнена если хоть копейку вы должны остались банку.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:41

mephala Справку сотрудник банка обещал выдать через 45 дней, которые еще не прошли. Являюсь активным клиентом других банков. И существует элементарная вещь - доначисление % в момент закрытия счета. Но видимо для Альфы это слишком сложно.
milchenkoaa
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:09

  mephala написав:так деньги когда упали на счет? сейчас или давно?


упали 10 июля и тут же списало 5 $
сообщение не поступило
случайно обнаружил
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:15

Альфа ви в своєму розумі?
Замість закриття додаткової карти закрити рахунок й анулювати всі карти до нього. Закрити рахунок до якого пртв'язана виплата депозитів... тепер готівкою через касу видавати будете?
Щось мені з ТАС "щастить"
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