Arien, добрый день. Ознакомьтесь с информацией по ссылке
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лип, 2018 13:21
Arien, добрый день. Ознакомьтесь с информацией по ссылке
Додано: Пон 16 лип, 2018 13:36
Додано: Пон 16 лип, 2018 14:11
Очень огорчило качество обслуживания в банке
Всячески не рекомендую обслуживание в данном банке. Имел открытую карту Голд. Рассчитали сумму к полной оплате по моей просьбе. Погасил. Заверили что все о.к. Оказалось что рассчитали неправильно и идет начисление процентов и штрафа (о чем не уведомили, выжидали время пока набежит 1200 гривен). Написал заявление с просьбой разобраться в ситуации на отделении - никакой реакции. Погасил сумму - чтобы еще не росла, написал заявление на закрытие счета - снова заверили что все правильно рассчитали (копия заявления на руках). Пришла через месяц смс что долг на карте 75 гривен. Клиентская поддержка не в компетенции что-либо решить - говорят "Ничего не знаем, счет активен". Снова предлагают идти в отделение - какой-то замкнутый круг. Особенно учитывая что посетить банк в рабочее время в связи с работой для меня огромная проблема. В суд идти конечно бессмысленно - тратить время. Но я намерен разместить свою историю и мнение о банке на всех возможных интернет ресурсах. Думаю благодаря этому банк потеряет больше чем нажился на мне. И уверен что благодаря моим сообщениям многие желающие стать клиентами Альфа Банка сделают свой выбор в пользу банка с более качественным обслуживанием.
Додано: Пон 16 лип, 2018 14:14
Анулював додаткову карту, а в ІБ зникла й основна й сам рахунок. До нього прив'язані депозити. Це кура в відділенні щось натворили чи збій у системі?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 16 лип, 2018 14:17
если РД выпадает на выхи то нужно зайти в маб после 9 утра в последний рабочий день перед выхами и руками посчитать свою задолженность. суммы в блоке не считаются. эту сумму и нужно закинуть на карту.
тратить можно начинать уже с этого дня так как все траты проведутся после выходного а значит в новом периоде.
регламент перевода для разных способов разный - потому уточняйте как именно собрались перекидвать.
ЗЫ
если нет пушей то нужно следить еще что бы на смс было 15 грн закинуто
Востаннє редагувалось mephala в Пон 16 лип, 2018 14:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 16 лип, 2018 14:19
так деньги когда упали на счет? сейчас или давно?
Додано: Пон 16 лип, 2018 14:33
такое впечатление шо это ваш первый банк.
1) на кой черт вам копия заявления на закрытие счета? должна быть справка о том что действие завершилось - то есть справка про то что банк закрыл счет и долга нет.
2) в тот конкретный момент что вы были в банке девочка вам правильно называла сумму долга. но после биллинга вам дополнительно выставили копейки которые ранее не видно. а может что то еще из ваших трат подтянулось.
И так во всех банках работает а не только у аллы. потому и берут люди справку про закрытие счета и отсутствие долга а не вот та ваша заявка. Заявка не может быть исполнена если хоть копейку вы должны остались банку.
Додано: Пон 16 лип, 2018 14:41
mephala Справку сотрудник банка обещал выдать через 45 дней, которые еще не прошли. Являюсь активным клиентом других банков. И существует элементарная вещь - доначисление % в момент закрытия счета. Но видимо для Альфы это слишком сложно.
Додано: Пон 16 лип, 2018 15:09
Додано: Пон 16 лип, 2018 15:15
Альфа ви в своєму розумі?
Замість закриття додаткової карти закрити рахунок й анулювати всі карти до нього. Закрити рахунок до якого пртв'язана виплата депозитів... тепер готівкою через касу видавати будете?
Щось мені з ТАС "щастить"
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