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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5800580158025803

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 903
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
146
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 903
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:16

  mephala написав:если РД выпадает на выхи то нужно зайти в маб после 9 утра в последний рабочий день перед выхами и руками посчитать свою задолженность. суммы в блоке не считаются. эту сумму и нужно закинуть на карту.


Немного не понятно, почему при расчете задолженности не нужно включать суммы, находящиеся в блоке? Транзакции, находящиеся в блоке, проводятся в 9 утра рабочего дня и, если в 9 утра не проведено, то и в течение дня не проведется? Альфа смотрит в баланс по кредитке для определения нужно или не нужно списывать за РКО в конце опердня?
В Европу через жony!
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:21

  2XL написав:Альфа-банк, если из ИБ пропала карта Максимум могу я считать, что задолженность была погашена банком самостоятельно?

2XL, добрый день. Карта отображается в МАБе.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:53

  Annet_ написав:
  demichh написав:
  Фантом написав:Vorlon, curiousobro Та вроде совсем недавно отключал. В любом случае, спасибо.

Кажись с 27 числа отключили такую услугу, теперь только заявлением в отделении навсегда отключайте.

Уважаемый официальный представитель Банка! Хотелось бы получить официальный ответ, как теперь поступать с оплатой на тех сайтах (особенно интересуют забугорные), где требуется отмена CVV для оплаты.
Спасибо за оперативный ответ!

Annet_, добрый вечер. Рекомендуем использовать другие сайты, так как легальные ресурсы для проведения платежных операций не запрашивают отключение CVV.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 17:14

  Інкогніто написав:К долларовым депозитам (выплата через год) подвязана долларовая карта ультра. Можно её закрыть на 11 месяцев, а в следующем году открыть? Или придется временно открывать долларовый текущий?

Інкогніто, добрый вечер. Перед закрытием карточного счета нужно будет обратиться в отделение банка для открытия текущего счета и написания заявления на перечисление суммы депозита и процентов на этот счет.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 17:20

Альфа сегодня отжигает

booking.uz.gov.ua нелегальный сайт?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 17:23

  milchenkoaa написав:Всячески не рекомендую обслуживание в данном банке. Имел открытую карту Голд. Рассчитали сумму к полной оплате по моей просьбе. Погасил. Заверили что все о.к. Оказалось что рассчитали неправильно и идет начисление процентов и штрафа (о чем не уведомили, выжидали время пока набежит 1200 гривен). Написал заявление с просьбой разобраться в ситуации на отделении - никакой реакции. Погасил сумму - чтобы еще не росла, написал заявление на закрытие счета - снова заверили что все правильно рассчитали (копия заявления на руках). Пришла через месяц смс что долг на карте 75 гривен. Клиентская поддержка не в компетенции что-либо решить - говорят "Ничего не знаем, счет активен". Снова предлагают идти в отделение - какой-то замкнутый круг. Особенно учитывая что посетить банк в рабочее время в связи с работой для меня огромная проблема. В суд идти конечно бессмысленно - тратить время. Но я намерен разместить свою историю и мнение о банке на всех возможных интернет ресурсах. Думаю благодаря этому банк потеряет больше чем нажился на мне. И уверен что благодаря моим сообщениям многие желающие стать клиентами Альфа Банка сделают свой выбор в пользу банка с более качественным обслуживанием.

milchenkoaa, добрый вечер. Чтобы рассмотреть ваш запрос укажите, пожалуйста, в ЛС ваш ИНН и усеченный номер карты.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 17:23

  Alfa_Bank написав:
  Інкогніто написав:К долларовым депозитам (выплата через год) подвязана долларовая карта ультра. Можно её закрыть на 11 месяцев, а в следующем году открыть? Или придется временно открывать долларовый текущий?

Інкогніто, добрый вечер. Перед закрытием карточного счета нужно будет обратиться в отделение банка для открытия текущего счета и написания заявления на перечисление суммы депозита и процентов на этот счет.
Ага. А как мне сегодня гривневый счет банк закрыл, хоть его и не просили об этом? Депозиты привязаны к закрытому счету. Поддержка обещала вернуть чере пару-тройку дней. А по отказу принять платеж в кассе так же молчок, а обещали за 5 дней дать ответ. Куда банк катится?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 17:33

  BBC написав:Анулював додаткову карту, а в ІБ зникла й основна й сам рахунок. До нього прив'язані депозити. Це кура в відділенні щось натворили чи збій у системі?

BBC, доброго вечора. З’ясовую.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 17:41

  zoawlhxc написав:Год назад открыл депозит в usd
Под депозит был открыт текущий счет чтобы после окончания деньги упали на текущий счет
Когда депозит закончился то случайно обнаружил что банк списал 5$ за то что я год не пользовался текущим счетом
Про комиссию я предупрежден не был
В поддержке мне сказали что я сам виноват потому что не захожу каждый день на сайт и не читаю новости где было написано про введение комиссии
Не советую связываться с мошенниками из альфа банка

zoawlhxc, добрый вечер. Для возможности разобраться в описанной вами ситуации укажите, пожалуйста, в ЛС ваш ИНН.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 18:03

Alfa_Bank на минфине уже скидывал
zoawlhxc
 
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