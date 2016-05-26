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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5801580258035804

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 903
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
146
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 903
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 19:29

  BBC написав:booking.uz.gov.ua нелегальный сайт?

плачу на этом сайте ультрой и ничего не отключаю...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 20:15

  Alfa_Bank написав:
  Arien написав:так и шо, в итоге весь этот новый кешбек можно только через мобильное приложение видеть и использовать?

Arien, добрый день. Ознакомьтесь с информацией по ссылке https://cashuclub.com.ua/.

здравствуйте! спасибо за ответ, а я как раз прочла, и нашла информацию только за Альфа Mobile...
Будет ли добавлена в будущем возможность пользоваться кешбеком через обычный web-UI MyAlfa?
Arien
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