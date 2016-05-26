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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лип, 2018 19:29
BBC написав:
booking.uz.gov.ua нелегальный сайт?
плачу на этом сайте ультрой и ничего не отключаю...
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Додано: Пон 16 лип, 2018 20:15
Alfa_Bank написав: Arien написав:
так и шо, в итоге весь этот новый кешбек можно только через мобильное приложение видеть и использовать?
Arien, добрый день. Ознакомьтесь с информацией по ссылке https://cashuclub.com.ua/
.
здравствуйте! спасибо за ответ, а я как раз прочла, и нашла информацию только за Альфа Mobile...
Будет ли добавлена в будущем возможность пользоваться кешбеком через обычный web-UI MyAlfa?
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