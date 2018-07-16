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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5801580258035804

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 903
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
146
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 903
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 19:29

  BBC написав:booking.uz.gov.ua нелегальный сайт?

плачу на этом сайте ультрой и ничего не отключаю...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 20:15

  Alfa_Bank написав:
  Arien написав:так и шо, в итоге весь этот новый кешбек можно только через мобильное приложение видеть и использовать?

Arien, добрый день. Ознакомьтесь с информацией по ссылке https://cashuclub.com.ua/.

здравствуйте! спасибо за ответ, а я как раз прочла, и нашла информацию только за Альфа Mobile...
Будет ли добавлена в будущем возможность пользоваться кешбеком через обычный web-UI MyAlfa?
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:21

  zoawlhxc написав:
  mephala написав:так деньги когда упали на счет? сейчас или давно?


упали 10 июля и тут же списало 5 $
сообщение не поступило
случайно обнаружил

ИМХО считаю тоже что с вас сняли 5 баксов не правильно.
Но видать кто то в банке зашедшие деньги с депо не считает движением по счету. а следовательно текущий был в состоянии неактивен. Бред канеш но тут или торбить офпреда что бы алла одумалась или смириться с этим.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:35

  summacut написав:
  mephala написав:если РД выпадает на выхи то нужно зайти в маб после 9 утра в последний рабочий день перед выхами и руками посчитать свою задолженность. суммы в блоке не считаются. эту сумму и нужно закинуть на карту.


Немного не понятно, почему при расчете задолженности не нужно включать суммы, находящиеся в блоке? Транзакции, находящиеся в блоке, проводятся в 9 утра рабочего дня и, если в 9 утра не проведено, то и в течение дня не проведется? Альфа смотрит в баланс по кредитке для определения нужно или не нужно списывать за РКО в конце опердня?

да. в течении дня алла ничего из расходов не допроводит. единственное исключение - плата за смс которое может влепить в любое время.
все правильно - алла по концу дня решает брать или нет за РКО. но это сейчас так. офпред ранее предупреждала что это никак не закреплено юридически - просто так написана программа. но если расчет РКО перенесут на другое время суток то читая этот форум не пропустите инфу. крику будет до небес)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:41

Re: Альфа-Банк

Народ
У кого не выходило заплатить на сайте УЗ сравните свои данные по карте с тем что выложили у кого получалось.
Интересно есть ли отличия самих карт.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:46

Кредлим

Как-то возможно поднять кред.лимит по карте Максимум?
Или открытие еще одной карты, с изначально увеличиным лимитом (запрашиваемым) более вероятнее?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:52

  mihasik написав:Как-то возможно поднять кред.лимит по карте Максимум?
Или открытие еще одной карты, с изначально увеличиным лимитом (запрашиваемым) более вероятнее?

Открыть новую карту более простой и эффективный способ, я себе так лимиты в несколько раз увеличил по кредиткам аллы
antey718
 
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