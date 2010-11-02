mephala написав:так деньги когда упали на счет? сейчас или давно?
упали 10 июля и тут же списало 5 $ сообщение не поступило случайно обнаружил
ИМХО считаю тоже что с вас сняли 5 баксов не правильно. Но видать кто то в банке зашедшие деньги с депо не считает движением по счету. а следовательно текущий был в состоянии неактивен. Бред канеш но тут или торбить офпреда что бы алла одумалась или смириться с этим.
mephala написав:если РД выпадает на выхи то нужно зайти в маб после 9 утра в последний рабочий день перед выхами и руками посчитать свою задолженность. суммы в блоке не считаются. эту сумму и нужно закинуть на карту.
Немного не понятно, почему при расчете задолженности не нужно включать суммы, находящиеся в блоке? Транзакции, находящиеся в блоке, проводятся в 9 утра рабочего дня и, если в 9 утра не проведено, то и в течение дня не проведется? Альфа смотрит в баланс по кредитке для определения нужно или не нужно списывать за РКО в конце опердня?
да. в течении дня алла ничего из расходов не допроводит. единственное исключение - плата за смс которое может влепить в любое время. все правильно - алла по концу дня решает брать или нет за РКО. но это сейчас так. офпред ранее предупреждала что это никак не закреплено юридически - просто так написана программа. но если расчет РКО перенесут на другое время суток то читая этот форум не пропустите инфу. крику будет до небес)
milchenkoaa написав:mephala Справку сотрудник банка обещал выдать через 45 дней, которые еще не прошли. Являюсь активным клиентом других банков. И существует элементарная вещь - доначисление % в момент закрытия счета. Но видимо для Альфы это слишком сложно.
Не знаю. Мне рассчитывают уже с % и я знаю что 5 августа я оплачу 5 грн спонсорских за рассрочку, которая рассрочкой не стала.